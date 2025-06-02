Росіяни вдарили по пожежній частині на Запоріжжі: збільшилася кількість жертв (фото)
Збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Степногірську громаду Запорізької області 2 червня. Ворог завдав удару по будівлі пожежного підрозділу та службових авто.
Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.
Відомо вже про 12 поранених. За допомогою звернулися ще 8 рятувальників, які постраждали внаслідок атаки росіян. За даними Федорова, усі вони госпіталізовані.
Наразі під наглядом медиків 12 рятувальників, один — у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Вони отримують усю необхідну допомогу.
Наслідки ворожої атаки на Степногірську громаду
Раніше Іван Федоров повідомив, що росіяни FPV-дронами ударили по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою. Будівля та транспорт були пошкоджені.
Спочатку до медиків звернулися четверо поранених співробітників ДСНС. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінювали як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років — були у стані середньої тяжкості.
Як повідомили в самій ДСНС, 2 червня росіяни атакували пожежно-рятувальну частину в прифронтовому населеному пункті Запорізької області. Унаслідок цього будівля частини та техніка зазнали серйозних пошкоджень. Під час евакуації ЗС РФ відкрили вогонь повторно — під обстріл потрапили дві пожежні машини.
"Це чергова цілеспрямована атака на тих, хто рятує життя інших", — додали в ДСНС.
Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк наголосив, що 1 червня була проведена "історична спецоперація" у ворожому тилу. Запущені з вантажівок дрони уразили 41 "пташку" стратегічної авіації РФ.
Також Фокус писав про те, що росіяни наступають на Сумську область і прорвались на відрізку завширшки майже 15 км. Ворог планує окупувати Сумську та Харківську області, щоб створити "буферну зону", заявив український військовий Іван Шевцов.