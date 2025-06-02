Росіяни вдарили по пожежній частині на Запоріжжі: збільшилася кількість жертв (фото)

Збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Степногірську громаду Запорізької області 2 червня. Ворог завдав удару по будівлі пожежного підрозділу та службових авто.

Related video

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Відомо вже про 12 поранених. За допомогою звернулися ще 8 рятувальників, які постраждали внаслідок атаки росіян. За даними Федорова, усі вони госпіталізовані.

Наразі під наглядом медиків 12 рятувальників, один — у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Вони отримують усю необхідну допомогу.

Росіяни обстріляли пожежний підрозділ у Запорізькій області Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Степногірську громаду

Раніше Іван Федоров повідомив, що росіяни FPV-дронами ударили по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою. Будівля та транспорт були пошкоджені.

Спочатку до медиків звернулися четверо поранених співробітників ДСНС. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінювали як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років — були у стані середньої тяжкості.

Як повідомили в самій ДСНС, 2 червня росіяни атакували пожежно-рятувальну частину в прифронтовому населеному пункті Запорізької області. Унаслідок цього будівля частини та техніка зазнали серйозних пошкоджень. Під час евакуації ЗС РФ відкрили вогонь повторно — під обстріл потрапили дві пожежні машини.

Росіяни обстріляли пожежний підрозділ у Запорізькій області Фото: ДСНС

"Це чергова цілеспрямована атака на тих, хто рятує життя інших", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк наголосив, що 1 червня була проведена "історична спецоперація" у ворожому тилу. Запущені з вантажівок дрони уразили 41 "пташку" стратегічної авіації РФ.

Також Фокус писав про те, що росіяни наступають на Сумську область і прорвались на відрізку завширшки майже 15 км. Ворог планує окупувати Сумську та Харківську області, щоб створити "буферну зону", заявив український військовий Іван Шевцов.