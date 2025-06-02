Россияне ударили по пожарной части на Запорожье: увеличилось количество жертв (фото)

Увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки на Степногорскую громаду Запорожской области 2 июня. Враг нанес удар по зданию пожарного подразделения и служебным авто.

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Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Известно уже о 12 раненых. За помощью обратились еще 8 спасателей, которые пострадали в результате атаки россиян. По данным Федорова, все они госпитализированы.

Сейчас под наблюдением медиков 12 спасателей, один — в крайне тяжелом состоянии. Другие в состоянии средней тяжести. Они получают всю необходимую помощь.

Россияне обстреляли пожарное подразделение в Запорожской области Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки на Степногорскую громаду

Ранее Иван Федоров сообщил, что россияне FPV-дронами ударили по зданию пожарного подразделения и служебным авто, которые двигались по дороге. Здание и транспорт были повреждены.

Сначала к медикам обратились четверо раненых сотрудников ГСЧС. Состояние 48-летнего спасателя врачи оценивали как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет — были в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в самой ГСЧС, 2 июня россияне атаковали пожарно-спасательную часть в прифронтовом населенном пункте Запорожской области. В результате здание части и техника получили серьезные повреждения. Во время эвакуации ВС РФ открыли огонь повторно — под обстрел попали две пожарные машины.

Россияне обстреляли пожарное подразделение в Запорожской области Фото: ГСЧС

"Это очередная целенаправленная атака на тех, кто спасает жизни других", — добавили в ГСЧС.

Напомним, председатель СБУ Василий Малюк отметил, что 1 июня была проведена "историческая спецоперация" во вражеском тылу. Запущенные с грузовиков дроны поразили 41 "птичку" стратегической авиации РФ.

Также Фокус писал о том, что россияне наступают на Сумскую область и прорвались на отрезке шириной почти 15 км. Враг планирует оккупировать Сумскую и Харьковскую области, чтобы создать "буферную зону", заявил украинский военный Иван Шевцов.