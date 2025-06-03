Скільки літаків треба Україні для ефективної оборони: Ігнат назвав кількість

Начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для стримування загроз з боку Росії Україні потрібно близько 200 бойових літаків.

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Про це пише "Українська правда".

"Власне літаки мають бути різних типів. F-16 — це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни", — пояснив він.

Ігнат зауважив, що наразі Росія володіє перевагою в повітрі як у технологічному, так і в кількісному вимірах. За його словами, російська авіація має літаки з більшою дальністю виявлення цілей та ракети з довшим радіусом дії — навіть у порівнянні з F-16. Окрім того, система протиповітряної оборони РФ ефективно інтегрована з авіацією, що значно ускладнює дії українських Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що наявні в Україні МіГ-29 та Су-27 суттєво поступаються сучасним російським літакам — як за характеристиками, так і за кількістю. До отримання F-16, за його словами, співвідношення українських і російських літаків сягало одного до десяти. У технологічному плані цю різницю він порівняв із протиставленням пістолета Макарова снайперській гвинтівці. Попри це, українські пілоти продовжували вести повітряні бої й виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, Ігнат також розповідав, що росіяни удосконалюють свої "Шахеди", вони додають в його антени додаткові компоненти захисту від РЕБ, що ускладнює роботу Силам оборони.

Раніше Юрій Ігнат заявив, що українська авіація теж використовує керовані авіабомби для ураження ЗС РФ. При чому використовують КАБи західного виробництва, які б'ють в ціль набагато точніше, ніж російські.