Сколько самолетов нужно Украине для эффективной обороны: Игнат назвал количество

Начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для сдерживания угроз со стороны России Украине нужно около 200 боевых самолетов.

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Об этом пишет "Украинская правда".

"Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 — это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны", — пояснил он.

Игнат отметил, что сейчас Россия обладает преимуществом в воздухе как в технологическом, так и в количественном измерениях. По его словам, российская авиация имеет самолеты с большей дальностью обнаружения целей и ракеты с большим радиусом действия — даже по сравнению с F-16. Кроме того, система противовоздушной обороны РФ эффективно интегрирована с авиацией, что значительно усложняет действия украинских Воздушных сил.

Игнат отметил, что имеющиеся в Украине МиГ-29 и Су-27 существенно уступают современным российским самолетам — как по характеристикам, так и по количеству. До получения F-16, по его словам, соотношение украинских и российских самолетов достигало одного к десяти. В технологическом плане эту разницу он сравнил с противопоставлением пистолета Макарова снайперской винтовке. Несмотря на это, украинские пилоты продолжали вести воздушные бои и выполнять боевые задачи.

Напомним, Игнат также рассказывал, что россияне совершенствуют свои "Шахеды", они добавляют в его антенны дополнительные компоненты защиты от РЭБ, что усложняет работу Силам обороны.

Ранее Юрий Игнат заявил, что украинская авиация тоже использует управляемые авиабомбы для поражения ВС РФ. При чем используют КАБы западного производства, которые бьют в цель гораздо точнее, чем российские.