Полтавська ОВА доручила поліції затримати 600 "ухилянтів": де шукатимуть людей (документ)

У Полтавській області зобов'язали патрульну поліцію працювати разом з працівниками територіальних центрів комплектування, які планують затримати 600 порушників правил військового обліку. Водночас у регіоні почнуть працювати мобільні блокпости, вирішила обласна адміністрація.

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Про рішення Полтавської ОВА, яке стосується ТЦК та мобілізації, ідеться у розпорядженні, текст якого опублікували у каналі "Политика Страны".

Допис про розпорядження ОВА з'явився у каналі вдень 3 червня. Ідеться про документ №473 від 14 травня 2025 року, який вносить зміни у рішення глави адміністрації від 29 квітня 2025 року №М-438 ДСК. Вказано, що підрозділи патрульної поліції отримали завдання провести "адміністративне затримання" і "доставлення" у ТЦК військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку. Затримання має відбуватись після відповідного звернення військкомату, ідеться у документі. Загальна планова кількість військовозобов'язаних, яких торкнеться розпорядження, — рівно 600 осіб. Поліція діятиме у двох регіонах області:

у Кременчуцькому районі — затримають 500 осіб;

у місті Полтава — 100.

У Telegram-каналі опублікували скриншот розпорядження Полтавської ОВА. Бачимо внизу підпис глави адміністрації Володимира Когута.

ТЦК та мобілізація — розпорядження 473 Полтавської ОВА про затримання Фото: Страна / Telegram

ТЦК та мобілізації — деталі

На порталі ОВА можна відшукати документ щодо ТЦК, мобілізації та поліції з вказаними у мережі реквізитами. Якщо перейти за посиланням на сторінці пошуку, бачимо назву документа, але самого файлу немає (вебархів також його не зберіг).

ТЦК та мобілізація — сторінка з даними про наявність розпорядження 473 на порталі Полтавської ОВА Фото: Скриншот ТЦК та мобілізація — сторінка розпорядження 473 на порталі Полтавської ОВА Фото: Скриншот

Втім, можна проглянути документ, датований також 14 травня — це розпорядження Полтавської ОВА №474 про введення в дію рішення Ради оборони області. У тексті — інформація про створення мобільних блокпостів у чотирьох районах: Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському. На блокпостах працюватимуть 12 людей: шість поліцейських, четверо військкомів, один працівник Військової служби правопорядку та один — з СБУ.

ТЦК та мобілізація — розпорядження 474 на порталі Полтавської ОВА Фото: Скриншот

На сторінках служб та відомств, які згадуються у рішеннях військової адміністрації (Сумська ОВА, начальник ОВА Когут, обласна патрульна поліція, обласний ТЦК, Полтавський та Кременчуцький райвійськкомати), поки що немає коментарів щодо інформації про плани на затримання 600 людей.

Зазначимо, 25 травня Фокус писав про проблеми ТЦК та мобілізацію у Кременчуку. У соцмережах опублікували відео, на якому група чоловіків напала на працівників військкомату з молотками. Нападники заявили, що начебто намагались захистити велосипедиста, який тікав від військкомів. Після цього з'явилась заява Полтавського обласного терцентру комплектування: з'ясувалось, що ідеться про напад хуліганів і двох з них вже затримали.

Нагадуємо, в Міноборони повідомили про створення правил поведінки для працівників ТЦК, які контактують з людьми під час мобілізації.