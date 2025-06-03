Полтавская ОВА поручила полиции задержать 600 "уклонистов": где будут искать людей (документ)

В Полтавской области обязали патрульную полицию работать вместе с работниками территориальных центров комплектования, которые планируют задержать 600 нарушителей правил воинского учета. Вместе с тем в регионе начнут работать мобильные блокпосты, решила областная администрация.

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О решении Полтавской ОВА, которое касается ТЦК и мобилизации, говорится в распоряжении, текст которого опубликовали в канале "Политика Страны".

Сообщение о распоряжении ОВА появилось в канале днем 3 июня. Речь идет о документе №473 от 14 мая 2025 года, который вносит изменения в решение главы администрации от 29 апреля 2025 года №М-438 ДСП. Указано, что подразделения патрульной полиции получили задание провести "административное задержание" и "доставку" в ТЦК военнообязанных, нарушивших правила воинского учета. Задержание должно происходить после соответствующего обращения военкомата, говорится в документе. Общее плановое количество военнообязанных, которых коснется распоряжение, — ровно 600 человек. Полиция будет действовать в двух регионах области:

в Кременчугском районе — задержат 500 человек;

в городе Полтава — 100.

В Telegram-канале опубликовали скриншот распоряжения Полтавской ОГА. Видим внизу подпись главы администрации Владимира Когута.

ТЦК и мобилизации — распоряжение 473 Полтавской ОВА о задержании Фото: Страна / Telegram

ТЦК и мобилизации — детали

На портале ОВА можно отыскать документ по ТЦК, мобилизации и полиции с указанными в сети реквизитами. Если перейти по ссылке на странице поиска, видим название документа, но самого файла нет (вебархив также его не сохранил).

ТЦК и мобилизации — страница с данными о наличии распоряжения 473 на портале Полтавской ОВА Фото: Скриншот ТЦК и мобилизации — страница распоряжения 473 на портале Полтавской ОГА Фото: Скриншот

Впрочем, можно просмотреть документ, датированный также 14 мая — это распоряжение Полтавской ОГА №474 о введении в действие решения Совета обороны области. В тексте — информация о создании мобильных блокпостов в четырех районах: Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском. На блокпостах будут работать 12 человек: шесть полицейских, четверо военкома, один работник Военной службы правопорядка и один — из СБУ.

ТЦК и мобилизации — распоряжение 474 на портале Полтавской ОГА Фото: Скриншот

На страницах служб и ведомств, которые упоминаются в решениях военной администрации (Сумская ОВА, начальник ОВА Когут, областная патрульная полиция, областной ТЦК, Полтавский и Кременчугский райвоенкоматы), пока нет комментариев относительно информации о планах на задержание 600 человек.

Отметим, 25 мая Фокус писал о проблемах ТЦК и мобилизации в Кременчуге. В соцсетях опубликовали видео, на котором группа мужчин напали на работников военкомата с молотками. Нападавшие заявили, что якобы пытались защитить велосипедиста, который убегал от военкомов. После этого появилось заявление Полтавского областного терцентра комплектования: выяснилось, что речь идет о нападении хулиганов и двух из них уже задержали.

Напоминаем, в Минобороны сообщили о создании правил поведения для работников ТЦК, которые контактируют с людьми во время мобилизации.