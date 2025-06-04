Хід проти F-35: Росія запропонувала Індії винищувачі Су-57Е з доступом до початкового коду

На початку червня Росія запропонувала Індії експортну версію свого винищувача п'ятого покоління Су-57Е з безпрецедентною умовою — повним доступом до початкового коду. Ця пропозиція вже викликала резонанс у міжнародних оборонних колах, особливо в контексті суперництва зі США, які просувають свій F-35 Lightning II на індійському ринку.

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Про це повідомили оглядачі Bulgarian Military з посиланням на регіональні джерела.

Пропозиція Москви являє собою не тільки комерційну угоду, а й стратегічний хід, спрямований на збереження впливу Росії в одному з найбільших світових ринків озброєнь. А для Індії це шанс посилити свої повітряні сили на тлі напруженості з Китаєм і Пакистаном і одночасно просунути ініціативу "Зроблено в Індії", яка передбачає розширення локалізації військового виробництва.

Пропозиція Москви являє собою не тільки комерційну угоду, а й стратегічний хід, спрямований на збереження впливу Росії в одному з найбільших світових ринків озброєнь. А для Індії це шанс посилити свої повітряні сили на тлі напруженості з Китаєм і Пакистаном і одночасно просунути ініціативу "Зроблено в Індії", яка передбачає розширення локалізації військового виробництва.

Ключовим моментом пропозиції став доступ до початкового коду, який охоплює критичні алгоритми управління польотом, радарними та збройовими системами. Такий крок дасть змогу Індії модифікувати літак під власні потреби, адаптувати його до вже наявних платформ (наприклад, Су-30МКІ), інтегрувати вітчизняне озброєння і знизити залежність від закордонних постачань.

Експортна конкуренція з F-35

Оглядачі зазначили, що історично Росія постачала до 60% озброєнь Індії, включно із ЗРК С-400 і вищезгаданими Су-30МКІ, що робить її важливим технологічним партнером. На цьому тлі рішення Москви піти на передавання початкового коду Су-57Е, на думку аналітиків, відображає прагнення зміцнити позиції на тлі західних санкцій і конкуренції з американськими винищувачами.

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Щодо конкуренції з F-35, то російські винищувачі, за оцінками, можуть обійтися Індії дешевше — приблизно $80 млн за літак, а можливість інтеграції з уже наявними платформами та вітчизняним озброєнням робить його більш гнучким варіантом. Однак аналітики продовжують вказувати на більшу радіолокаційну помітність Су-57 порівняно з американськими машинами.

Отже, з урахуванням того, що чисельність бойових ескадрилій індійських ВПС скоротилася до 31 замість належних 42, Нью-Делі стоїть перед стратегічним вибором. Су-57Е пропонує гнучкість і технологічну незалежність, F-35 — неперевершені здібності до прихованого проникнення і мережевої інтеграції. Як зазначає колишній маршал авіації Індії Аніл Чопра, пропозиція Росії "підтримує курс Індії на автономію і може змінити баланс сил у регіоні".

Нагадаємо, уряд Індії заявив, що планує замовити у Москви нову партію зенітно-ракетних комплексів С-400, оскільки переконався в ефективності російських засобів протиповітряної оборони. Делі запевняє, що ці ЗРК відмінно спрацювали під час відбиття повітряного удару Пакистану.