Ход против F-35: Россия предложила Индии истребители Су-57Э с доступом к исходному коду

В начале июня Россия предложила Индии экспортную версию своего истребителя пятого поколения Су-57Э с беспрецедентным условием — полным доступом к исходному коду. Это предложение уже вызвало резонанс в международных оборонных кругах, особенно в контексте соперничества с США, продвигающими свой F-35 Lightning II на индийском рынке.

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Об этом сообщили обозреватели Bulgarian Military со ссылкой на региональные источники.

Предложение Москвы представляет собой не только коммерческую сделку, но и стратегический ход, направленный на сохранение влияния России в одном из крупнейших мировых рынков вооружений. А для Индии это шанс усилить свои воздушные силы на фоне напряженности с Китаем и Пакистаном и одновременно продвинуть инициативу "Сделано в Индии", предполагающую расширение локализации военного производства.

Предложение Москвы представляет собой не только коммерческую сделку, но и стратегический ход, направленный на сохранение влияния России в одном из крупнейших мировых рынков вооружений. А для Индии это шанс усилить свои воздушные силы на фоне напряженности с Китаем и Пакистаном и одновременно продвинуть инициативу "Сделано в Индии", предполагающую расширение локализации военного производства.

Ключевым моментом предложения стал доступ к исходному коду, который включает критические алгоритмы управления полетом, радарными и оружейными системами. Такой шаг позволит Индии модифицировать самолет под собственные нужды, адаптировать его к уже имеющимся платформам (например, Су-30МКИ), интегрировать отечественное вооружение и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Экспортная конкуренция с F-35

Обозреватели отметили, что исторически Россия поставляла до 60% вооружений Индии, включая ЗРК С-400 и вышеупомянутые Су-30МКИ, что делает ее важным технологическим партнером. На этом фоне решение Москвы пойти на передачу исходного кода Су-57Э, по мнению аналитиков, отражает стремление укрепить позиции на фоне западных санкций и конкуренции с американскими истребителями.

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Что касается конкуренции с F-35, то российские истребители по оценкам, может обойтись Индии дешевле — около $80 млн за самолет, а возможность интеграции с уже существующими платформами и отечественным вооружением делает его более гибким вариантом. Однако аналитики продолжают указывать на более высокую радиолокационную заметность Су-57 по сравнению с американскими машинами.

Таким образом, с учетом того, что численность боевых эскадрилий индийских ВВС сократилась до 31 вместо положенных 42, Нью-Дели стоит перед стратегическим выбором. Су-57Э предлагает гибкость и технологическую независимость, F-35 — непревзойденные способности к скрытному проникновению и сетевой интеграции. Как отмечает бывший маршал авиации Индии Анил Чопра, предложение России "поддерживает курс Индии на автономию и может изменить баланс сил в регионе".

Напомним, правительство Индии заявило, что планирует заказать у Москвы новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, так как убедилось в эффективности российских средствах противовоздушной обороны. Дели уверяет, что эти ЗРК отлично сработали во время отражения воздушного удара Пакистана.