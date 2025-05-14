Индия заказала у РФ дополнительную партию С-400: аналитики объяснили, что это значит

Правительство Индии заявило, что убедилось в эффективности российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и поэтому планирует заказать у Москвы новую партию средств противовоздушной обороны. Дели уверяет, что С-400 отлично сработали во время отражения воздушного удара Пакистана. При этом аналитики отыскали другие причины, связанные с потерями во время боевых действий.

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О причинах решения Индии купить новые С-400 написали на портале Defense Express.

На портале обратили внимание на публикацию медиа India Today, которое пообщалось с анонимными источниками в индийском правительстве. Источники заявили, что Дели заказало у Москвы дополнительные платформы противовоздушной обороны. Собеседники журналистов сказали, что Россия пока не откликнулась, но ответ ожидают со дня на день. При этом на DE заметили определенные странности в действиях индийских чиновников. Аналитики портала напомнили, что РФ имеет незакрытый контракт с Индией на поставку С-400. В связи с этим возникло два вопроса. Первый вопрос: действительно ли С-400 такие эффективные, как официально заявляет Дели. Второй — не связана ли такая срочность с нехваткой средств ПВО.

Война Индии и Пакистана — какова ситуация с ЗРК С-400

В статье DE объяснили, о чем может говорить желание Дели купить новые С-400 и как это связано с войной Индии и Пакистана.

Индия официально заявила, что благодаря российским С-400 остановила атаку авиации Пакистана. При этом пакистанцы заявили, что на самом деле им удалось сбить три самолета и взорвать установку ПВО. Аналитики DE написали, что нашли доказательство правоты Исламабада. В медиа появился некролог индийского военного, который работал на С-400. На этом основании в статье предположили, что реальное желание купить новую партию С-400 продиктовано, вероятно, другими соображениями, а не только из-за качества российских комплексов. В 2023 году Индия начала проект разработки собственного комплекса ПВО Project Kusha. Планировалось, что новейшая индийская установка будет стрелять ракетами с дальностью 150, 250 и 350 км и будет иметь такие же характеристики, как С-400 РФ. На Defense Express написали, что речь шла о реверс-инжиниринге — то есть разбирали имеющиеся устройства и создавали якобы свои. Кроме того, переделывали старые С-300, которые были в наличии. Дедлайн проекта — 2028-2029 годы. Если индийцы решили сделать новый заказ у РФ, то может идти речь о том, что разработка неготова, средств ПВО мало и нужно срочно искать другие готовые и рабочие варианты, говорится в статье.

"Вполне вероятно, что они пока не могут реализовать свой Project Kusha в обозначенные сроки", — подытожило DE, обратив внимание, что Индия будет работать с РФ открыто, не боясь санкций.

Отметим, Фокус писал о контракте на С-400, заключенном между Индией и РФ. Соглашение подписали в 2018 году. Россияне обязались изготовить пять ЗРК на сумму 5,43 млрд долл. Срок выполнения контракта — 2023 год. Согласно информации аналитиков, контакт так и не выполнили. По состоянию на 2025 год Индия не получила две из пяти С-400, которые планировала развернуть в штате Пенджаб, у границы двух недругов — Китая и Пакистана.

Напоминаем, осенью 2024 года The New Indian Express рассказало, каким оружием Индия планирует отбиваться от Китая.