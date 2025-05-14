Індія замовила у РФ додаткову партію С-400: аналітики пояснили, що це означає

Уряд Індії заявив, що переконався в ефективності російських зенітно-ракетних комплексів С-400, і тому планує замовити у Москви нову партію засобів протиповітряної оборони. Делі запевняє, що С-400 відмінно спрацювали під час відбиття повітряного удару Пакистану. При цьому аналітики відшукали інші причини, пов'язані з втратами під час бойових дій.

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Про причини рішення Індії купити нові С-400 написали на порталі Defense Express.

На порталі звернули увагу на публікацію медіа India Today, яке поспілкувалось з анонімними джерелами в індійському уряді. Джерела заявили, що Делі замовило у Москви додаткові платформи протиповітряної оборони. Співрозмовники журналістів сказали, що Росія поки не відгукнулася, але відповідь очікують з дня на день. При цьому на DE зауважили певні дивні ознаки у діях індійських урядовців. Аналітики порталу нагадали, що РФ має незакритий контракт з Індією на поставку С-400. У зв'язку з цим виникло два питання. Перше питання: чи дійсно С-400 такі ефективні, як офіційно заявляє Делі. Друге — чи не пов'язана така терміновість з нестачею засобів ППО.

Війна Індії та Пакистану — яка ситуація з ЗРК С-400

У статті DE пояснили, про що може говорити бажання Делі купити нові С-400 і як це пов'язано з війною Індії та Пакистану.

Індія офіційно заявила, що завдяки російським С-400 зупинила атаку авіації Пакистану. При цьому пакистанці заявили, що насправді їм вдалось збити три літаки та підірвати установку ППО. Аналітики DE написали, що відшукали доказ правоти Ісламабаду. У медіа з'явився некролог індійського військового, який працював на С-400. На цій підставі у статті припустили, що реальне бажання купити нову партію С-400 продиктоване, ймовірно, іншими міркуваннями, а не лише через якість російських комплексів. У 2023 році Індія започаткувала проєкт розробки власного комплексу ППО Project Kusha. Планували, що новітня індійська установка стрілятиме ракетами з дальністю 150, 250 та 350 км і матиме такі ж характеристики, як С-400 РФ. На Defense Express написали, що ішлося про реверс-інжиніринг — тобто розбирали наявні пристрої та створювали начебто свої. Крім того, переробляли старі С-300, які були у наявності. Дедлайн проєкту — 2028-2029 роки. Якщо індійці вирішили зробити нове замовлення у РФ, то може іти мова про те, що розробка неготова, засобів ППО мало і потрібно терміново шукати інші готові та робочі варіанти, ідеться у статті.

"Цілком ймовірно, що вони поки не можуть реалізувати свій Project Kusha у визначені строки", — підсумувало DE, звернувши увагу, що Індія працюватиме з РФ відкрито, не боячись санкцій.

Зазначимо, Фокус писав про контракт на С-400, укладений між Індією та РФ. Угоду підписали у 2018 році. Росіяни зобов'язались виготовити п'ять ЗРК на суму 5,43 млрд дол. Термін виконання контракту — 2023 рік. Згідно з інформацією аналітиків, контакт так і не виконали. Станом на 2025 рік Індія не отримала дві з п'яти С-400, які планувала розгорнути у штаті Пенджаб, біля кордону двох недругів — Китаю та Пакистану.

Нагадуємо, восени 2024 року The New Indian Express розповіло, якою зброєю Індія планує відбиватись від Китаю.