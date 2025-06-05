Південна Корея представила концепт авіаносця Ghost Commander II для безпілотних операцій

Під час виставки морської оборони MADEX 2025 у Південній Кореї компанія Hanwha Ocean представила передову концепцію авіаносця Ghost Commander II. У цьому проєкті зроблено акцент на інтеграції пілотованих і безпілотних повітряних, надводних і підводних систем, а також на автономності бойових операцій.

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Про це повідомляють оглядачі Army Recognition.

Ghost Commander II спроєктований як багатофункціональна платформа для управління розподіленими операціями флоту. Довжина корабля становить майже 240 метрів, водотоннажність — 42 000 тонн. Він оснащений електромагнітною катапультою, трьома аерофінішерами та допоміжною системою запуску. На палубі розміщено шість вертолітних майданчиків, а два авіаційні ліфти з'єднують її з універсальним ангаром, здатним вміщати як вертольоти, так і БпЛА.

Аналітики зазначають, що на відміну від традиційних авіаносців, Ghost Commander II отримав системи вертикального пуску (VLS), що перетворює його на бойову платформу з можливістю завдавати ударів не тільки повітряними засобами, а й ракетним озброєнням.

А оптимізований внутрішній простір ангара також дає змогу розміщувати надводні та підводні безпілотні апарати, забезпечуючи виконання місій від розвідки та радіоелектронної боротьби до ударних операцій.

Ghost Commander II: концепція майбутнього

Самі розробники з Hanwha Ocean позиціонують проєкт як альтернативу легкому авіаносцю CVX, пропонуючи замість вузькоспеціалізованого носія літаків STOVL більш адаптивне рішення з пріоритетом автономних технологій, модульності та цифрової сумісності.

Ghost Commander II розрахований на експлуатацію гібридного авіаційного крила, що поєднує пілотовані вертольоти та безпілотні апарати. Зокрема, платформа передбачає використання:

БпЛА MQ-1C Gray Eagle-STOL (варіант безпілотника з коротким зльотом і приземленням), спільно адаптований Hanwha Aerospace і General Atomics;

БпЛА LOWUS (Low-Observable Unmanned System) від Korean Air — малопомітний дрон для польотів у формації;

різних вертольотів для морських операцій і десантування.

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Передбачена ще одна опція — судно використовуватимуть як плавучий штаб, забезпечуючи управління різнорідними платформами в координованих місіях.

Таким способом Ghost Commander II демонструє не тільки технологічний прогрес, а й зміну оперативної парадигми. Його архітектура орієнтована на багатодоменну обізнаність, оперативну сумісність і зниження ризику для екіпажу шляхом широкого застосування автономних систем.

Нагадаємо, 29 травня південнокорейський морський патрульний літак P-3C Orion зазнав аварії поблизу міста Пхохан на південному сході країни. Кілька членів екіпажу загинули.