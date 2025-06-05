Южная Корея представила концепт авианосца Ghost Commander II для беспилотных операций

Во время выставки морской обороны MADEX 2025 в Южной Корее компания Hanwha Ocean представила передовую концепцию авианосца Ghost Commander II. В этом проекте сделан акцент на интеграции пилотируемых и беспилотных воздушных, надводных и подводных систем, а также на автономности боевых операций.

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Об этом сообщают обозреватели Army Recognition.

Ghost Commander II спроектирован как многофункциональная платформа для управления распределенными операциями флота. Длина корабля составляет около 240 метров, водоизмещение — 42 000 тонн. Он оснащен электромагнитной катапультой, тремя аэрофинишерами и вспомогательной системой запуска. На палубе размещены шесть вертолетных площадок, а два авиационных лифта соединяют ее с универсальным ангаром, способным вмещать как вертолеты, так и БПЛА.

Аналитики отмечают, что в отличие от традиционных авианосцев, Ghost Commander II получил системы вертикального пуска (VLS), что превращает его в боевую платформу с возможностью нанесения ударов не только воздушными средствами, но и ракетным вооружением.

А оптимизированное внутреннее пространство ангара также позволяет размещать надводные и подводные беспилотные аппараты, обеспечивая выполнение миссий от разведки и радиоэлектронной борьбы до ударных операций.

Ghost Commander II: концепция будущего

Сами разработчики из Hanwha Ocean позиционируют проект как альтернативу легкому авианосцу CVX, предлагая вместо узкоспециализированного носителя самолетов STOVL более адаптивное решение с приоритетом автономных технологий, модульности и цифровой совместимости.

Ghost Commander II рассчитан на эксплуатацию гибридного авиационного крыла, сочетающего пилотируемые вертолеты и беспилотные аппараты. В частности, платформа предусматривает использование:

БПЛА MQ-1C Gray Eagle-STOL (вариант беспилотника с коротким взлетом и посадкой), совместно адаптированный Hanwha Aerospace и General Atomics;

БПЛА LOWUS (Low-Observable Unmanned System) от Korean Air — малозаметный дрон для полетов в формации;

различных вертолетов для морских операций и десантирования.

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Предусмотрена еще одна опция — судно будет использоваться как плавучий штаб, обеспечивая управление разнородными платформами в координированных миссиях.

Таким образом Ghost Commander II демонстрирует не только технологический прогресс, но и смену оперативной парадигмы. Его архитектура ориентирована на многодоменную осведомленность, оперативную совместимость и снижение риска для экипажа за счет широкого применения автономных систем.

Напомним, 29 мая южнокорейский морской патрульный самолет P-3C Orion потерпел крушение вблизи города Пхохан на юго-востоке страны. Несколько членов экипажа погибли.