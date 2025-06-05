По кварталу, де Рада і Кабмін: масований удар ЗС РФ очікується сьогодні вночі, — Костенко (відео)

Армія РФ готується завдати масованого удару по цілях в Україні та переміщує бомбардувальники. Можлива мета — урядовий квартал у Києві.

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Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі каналу "Еспресо".

Військове командування РФ хоче продати звичайним росіянам масований удар як помсту. Простий удар "Шахедами", за його словами, не матиме показового вигляду.

"Розвідка постійно повідомляє... Мені вчора і сьогодні приходили SMS. Ми можемо отримувати інформацію. Росія готує удар у відповідь по Україні і невідомо, коли і куди буде бити ворог. Є інформація, що це буде сьогодні вночі", — сказав він.

Серед можливих цілей нардеп називає центри ухвалення рішень, урядовий квартал у Києві, де розташовані Верховна Рада і Кабмін. Звичайним українцям він традиційно порадив спускатися в укриття під час сигналу повітряної тривоги, оскільки ймовірний комбінований удар ракетами і БПЛА.

При цьому Костенко звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа у "схваленні" удару ЗС РФ по Україні.

"Він не сказав, що [президент Росії Володимир] Путін буде покараний за атаку, або що допоможе армії України — відправить специфічну зброю", — зазначив Костенко.

Можливий удар по Україні: ЗС РФ переміщують авіацію і носії "Калібрів"

За словами Костенка, вночі можливі пуски балістичних ракет "Іскандер", морських "Калібрів". Ворог активно переміщує бомбардувальники Ту-95 на аеродроми "Оленя".

"Питання в тому, куди росіяни битимуть цього разу. Учора говорили про газорозподільні станції та енергооб'єкти", — зауважив Костенко.

Моніторингові канали фіксують розосередження бомбардувальників Ту-160 з авіабази "Біла" по всій території Росії. Один борт знайдено на аеродромі "Анадир" за 6770 кілометрів від України.

Крім цього, є дані про переліт чотирьох Ту-95МС з авіабази "Українка" на авіабазу "Оленяча" в Мурманській області. Два бомбардувальники, ймовірно, вже споряджені ракетами Х-101.

Загальна кількість усіх бортів Ту-95МС і Ту-160 біля України на 5 червня становить 10 одиниць.

Нагадаємо, вночі 5 червня окупанти вдарили по Слобідському району Харкова протикорабельною ракетою Х-35.

Раніше моніторингові канали помітили рекордну кількість вильотів транспортних літаків Іл-76 на авіабазу "Енгельс-2". На транспортниках зазвичай возять крилаті ракети Х-101/555.