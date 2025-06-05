По кварталу, где Рада и Кабмин: массированный удар ВС РФ ожидается сегодня ночью, — Костенко (видео)

Армия РФ готовится нанести массированный удар по целям в Украине и перемещает бомбардировщики. Возможная цель – правительственный квартал в Киеве.

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Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире канала "Еспресо".

Военное командование РФ хочет продать обычным россиянам массированный удар как месть. Простой удар "Шахедами", по его словам, не будет выглядеть показательно.

"Разведка постоянно сообщает…Мне вчера и сегодня приходили SMS. Мы можем получать информацию. Россия готовит ответный удар по Украине и неизвестно, когда и куда будет бить враг. Есть информация, что это будет сегодня ночью", — сказал он.

Среди возможных целей нардеп называет центры принятия решений, правительственный квартал в Киеве, где находится Верховная Рада и Кабмин. Обычным украинцам он традиционно посоветовал спускаться в укрытия во время сигнала воздушной тревоги, так как вероятен комбинированный удар ракетами и БПЛА.

При этом Костенко обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в "одобрении" удара ВС РФ по Украине.

"Он не сказал, что [президент России Владимир] Путин будет наказан за атаку, или что поможет армии Украины — отправит специфическое оружие", — отметил Костенко.

Возможный удар по Украине: ВС РФ перемещают авиацию и носители "Калибров"

По словам Костенко, ночью возможны пуски баллистических ракет "Искандер", морских "Калибров". Враг активно перемещает бомбардировщики Ту-95 на аэродромы "Оленья".

"Вопрос в том, куда россияне будут бить на этот раз. Вчера говорили про газораспределяющие станции и энергообъекты", — заметил Костенко.

Мониторинговые каналы фиксируют рассредоточение бомбардировщиков Ту-160 с авиабазы ​​"Белая" по всей территории России. Один борт найден на аэродроме "Анадырь" в 6770 километрах от Украины.

Кроме этого, имеются данные о перелете четырех Ту-95МС с авиабазы ​​"Украинка" на авиабазу "Оленья" в Мурманской области. Два бомбардировщика, вероятно, уже снаряжены ракетами Х-101.

Общее количество всех бортов Ту-95МС и Ту-160 возле Украины на 5 июня составляет 10 единиц.

Напомним, ночью 5 июня оккупанты ударили по Слободскому району Харькова противокорабельной ракетой Х-35.

Ранее мониторинговые каналы заметили рекордное количество вылетов транспортных самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2". На транспортниках обычно возят крылатые ракеты Х-101/555.