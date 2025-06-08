В окупованому Мелітополі спалахнула пожежа: горить підприємство "Гідромаш" (відео)

В окупованому Мелітополі 8 червня сталася масштабна пожежа на території заводу "Гідромаш", який російські війська використовують як ремонтну базу.

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Відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, полум'я підіймається на десятки метрів, а чорні клуби диму заволокли значну частину міста. Пожежа стала настільки потужною, що її видно з більшості районів, включно з околицями та центральною частиною Мелітополя.

Причини пожежі наразі з'ясовують, проте пресслужба адміністрації Мелітополя повідомила, що загоряння сталося на одному з цехів підприємства.

Зараз на місці пожежі працюють кілька пожежних розрахунків, вулицями міста пересувається спецтехніка. Через щільне задимлення було перекрито міст на Новий Мелітополь, що проходить поруч із територією заводу.

Завод "Гідромаш" раніше використовували як цивільне підприємство з виробництва гідравлічного устаткування і насосів для різних галузей промисловості, однак, за деякими даними, після початку повномасштабної війни російські окупаційні сили переобладнали його під військову інфраструктуру.

Нагадаємо, територія заводу "Гідромаш" неодноразово зазнавала атак. Ще на початку 2023 року, за інформацією Центру національного опору, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.

2 червня 2025 року в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Повідомлялося про прильоти по електропідстанціях. унаслідок чого без електропостачання залишилися частина Мелітополя, Приморськ, Енергодар, Якимівка в Запорізькій області, Генічеськ і ще близько 90 населених пунктів Херсонської області.