В оккупированном Мелитополе вспыхнул пожар: горит предприятие "Гидромаш" (видео)

В оккупированном Мелитополе 8 июня произошёл масштабный пожар на территории завода «Гидромаш», который российские войска используют как ремонтную базу.

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Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, пламя поднимается на десятки метров, а черные клубы дыма заволокли значительную часть города. Пожар стал настолько мощным, что его видно из большинства районов, включая окраины и центральную часть Мелитополя.

Причины пожара на данный момент выясняются, однако пресс-служба администрации Мелитополя сообщила, что возгорание произошло на одном из цехов предприятия.

Сейчас на месте пожара работают несколько пожарных расчетов, по улицам города передвигается спецтехника. Из-за плотного задымления был перекрыт мост на Новый Мелитополь, проходящий рядом с территорией завода.

Завод «Гидромаш» ранее использовался как гражданское предприятие по производству гидравлического оборудования и насосов для разных отраслей промышленности, однако, по некоторым данным, после начала полномасштабной войны российские оккупационные силы переоборудовали его под военную инфраструктуру.

Напомним, территория завода “Гидромаш” неоднократно подвергалась атакам. Еще в начале 2023 года, по информации Центра национального сопротивления, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.

2 июня 2025 года во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Сообщалось по прилетах по электроподстанциям. в результате чего без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка в Запорожской области, Геническ и еще около 90 населенных пунктов Херсонской области.