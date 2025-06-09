"Оточення Сум як прелюдія": чого чекати від літнього наступу РФ, — британський генерал

Чіп Чепмен звернув увагу на те, наскільки різні підходи для досягнення перемоги обрали Україна й Росія. З його слів, ситуація на передовій зайшла у фазу «повільного виснажливого тупика», але ЗС РФ мають перспективу просування.

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Про це британський генерал-майор у відставці, колишній старший військовий радник Великої Британії при Центральному командуванні США в Чіп Чепмен розповів в інтерв’ю "Телеграфу", опублікованому 9 червня.

"Я не думаю, що у них є можливість для прориву на оперативному рівні. У військовому плані ми завжди говоримо, що тактичні бої проводяться послідовно на підтримку оперативних цілей для досягнення стратегічних цілей. Чи будуть вони мати тактичні успіхи? Звичайно, будуть", — сказав він.

Генерал підтвердив, що окупанти мають шанси на захоплення окремих сіл або якихось територій. З його слів, президент РФ Володимир Путін дивиться на це як йдеться у прислів’ї про курку, що дзьобає зерно за зерном. Однак, на думку Чепмена, оперативних проривів ворог не доб’ється, хоч його наступальна компанія й тиснутиме на оборони України.

"Не думаю, що росіяни — принаймні до кінця літа — кидатимуться з головою в великі виснажливі бої в містах. Вони дещо навчилися на попередньому досвіді. Натомість вони намагатимуться здійснювати ширші оточення, наприклад, навколо Сум — як прелюдію до того, якщо їм вдасться просунутися далі на Херсонщині, Харківщині чи на Сумщині, — щоб знову піти політичним шляхом незаконної анексії цих територій і сказати, що це нібито вже російська земля — і таким чином знову зробити це частиною переговорного процесу. Це частина їхньої стратегії ведення затяжної війни", — спрогнозував він.

Британський генерал зауважив, що якби Росія була серйозно налаштована, вона оголосила б загальну мобілізацію. Однак ворог перебуває у розриві між живою силою й кількістю техніки, які може перекинути на фронт. Водночас, за оцінкою Чепмена, країна-агресорка наближається до піка своїх запасів у військовій техніці.

"Старі радянські склади і ремонтні заводи спорожніють дуже швидко. Тож у певний момент вони досягнуть кульмінації у військовому сенсі — тобто зможуть просунутися лише до певної межі, але не далі. Є розрив між цілями, способами й засобами", — підкреслив він.

Військовий у запасі пояснив, що РФ бракує засобів для досягнення тих військових і політичних цілей, які вона перед собою ставить. Єдиний спосіб це змінити — приєднатися до коаліції, і певною мірою Кремль це вже робить, заручившись підтримкою КНДР, Китаю й Ірану.

"Усе це показує, наскільки війна є складною. І досі існує стільки змінних, що не можна робити лінійні прогнози щодо майбутнього. Як на мене, тут не може бути вирішальної військової перемоги", — наголосив Чепмен.

З його слів, українські операції спрямовані на завдання Росії значних економічних втрат. За оцінкою генерал-майора, це — правильний шлях, що дозволяє підійти до столу переговорів з позицією, за якої можливо досягти справедливого й кращого для України миру. З ворожим баченням це кардинально розходиться, адже РФ прагне змусити до миру шляхом капітуляції.

"Прірва між цими двома підходами — це навіть не розбіжність, це справжня безодня. Як на мене, наразі існує дуже мало реальних можливостей зблизити ці позиції справедливо й рівноправно", — заявив британець.

Відповідаючи на запитання щодо загального прогнозу на найближчі місяці, він пояснив, що не можна точно знати, як розвиватиметься ситуація. Однак, на його думку, з боку Західної Європи політична підтримка України буде беззастережною.

"У військовому плані ми перебуваємо у фазі повільного виснажливого тупика. Тобто, Росія, ймовірно, ще трохи просуватиметься вперед і захопить якусь територію, але це не буде мати вирішального значення", — додав він.

Нагадаємо, 9 червня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про масштабне перекидання військової техніки ЗС РФ з півдня. Він розповів, куди рухались ворожі колони.

У The Economist повідомили, що рекордні ракетні удари по Україні — це "лише прелюдія до головної події". Йдеться про літній наступ ЗС РФ, який ворожі офіцери називають "останнім ривком".