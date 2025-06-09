"Окружение Сум как прелюдия": чего ждать от летнего наступления РФ, — британский генерал

Чип Чепмен обратил внимание на то, насколько разные подходы для достижения победы выбрали Украина и Россия. По его словам, ситуация на передовой зашла в фазу "медленного изнурительного тупика", но ВС РФ имеют перспективу продвижения.

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Об этом британский генерал-майор в отставке, бывший старший военный советник Великобритании при Центральном командовании США в Чип Чепмен рассказал в интервью "Телеграфу", опубликованном 9 июня.

"Я не думаю, что у них есть возможность для прорыва на оперативном уровне. В военном плане мы всегда говорим, что тактические бои проводятся последовательно в поддержку оперативных целей для достижения стратегических целей. Будут ли они иметь тактические успехи? Конечно, будут", — сказал он.

Генерал подтвердил, что оккупанты имеют шансы на захват отдельных сел или каких-то территорий. По его словам, президент РФ Владимир Путин смотрит на это как говорится в пословице о курице, которая клюет зерно за зерном. Однако, по мнению Чепмена, оперативных прорывов враг не добьется, хотя его наступательная компания и будет давить на оборону Украины.

"Не думаю, что россияне — по крайней мере до конца лета — будут бросаться с головой в большие изнурительные бои в городах. Они кое-чему научились на предыдущем опыте. Вместо этого они будут пытаться осуществлять более широкие окружения, например, вокруг Сум — как прелюдию к тому, если им удастся продвинуться дальше на Херсонской, Харьковской или на Сумской области, — чтобы снова пойти политическим путем незаконной аннексии этих территорий и сказать, что это якобы уже российская земля — и таким образом снова сделать это частью переговорного процесса. Это часть их стратегии ведения затяжной войны", — спрогнозировал он.

Британский генерал отметил, что если бы Россия была серьезно настроена, она объявила бы всеобщую мобилизацию. Однако враг находится в разрыве между живой силой и количеством техники, которые может перебросить на фронт. В то же время, по оценке Чепмена, страна-агрессор приближается к пику своих запасов в военной технике.

"Старые советские склады и ремонтные заводы опустеют очень быстро. Поэтому в определенный момент они достигнут кульминации в военном смысле — то есть смогут продвинуться лишь до определенного предела, но не дальше. Есть разрыв между целями, способами и средствами", — подчеркнул он.

Военный в запасе объяснил, что РФ не хватает средств для достижения тех военных и политических целей, которые она перед собой ставит. Единственный способ это изменить — присоединиться к коалиции, и в определенной степени Кремль это уже делает, заручившись поддержкой КНДР, Китая и Ирана.

"Все это показывает, насколько война является сложной. И до сих пор существует столько переменных, что нельзя делать линейные прогнозы относительно будущего. Как по мне, здесь не может быть решающей военной победы", — подчеркнул Чепмен.

По его словам, украинские операции направлены на нанесение России значительных экономических потерь. По оценке генерал-майора, это — правильный путь, позволяющий подойти к столу переговоров с позицией, при которой возможно достичь справедливого и лучшего для Украины мира. С вражеским видением это кардинально расходится, ведь РФ стремится принудить к миру путем капитуляции.

"Пропасть между этими двумя подходами — это даже не расхождение, это настоящая бездна. Как по мне, сейчас существует очень мало реальных возможностей сблизить эти позиции справедливо и равноправно", — заявил британец.

Отвечая на вопрос относительно общего прогноза на ближайшие месяцы, он пояснил, что нельзя точно знать, как будет развиваться ситуация. Однако, по его мнению, со стороны Западной Европы политическая поддержка Украины будет безоговорочной.

"В военном плане мы находимся в фазе медленного изнурительного тупика. То есть, Россия, вероятно, еще немного будет продвигаться вперед и захватит какую-то территорию, но это не будет иметь решающего значения", — добавил он.

Напомним, 9 июня руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о масштабной переброске военной техники ВС РФ с юга. Он рассказал, куда двигались вражеские колонны.

В The Economist сообщили, что рекордные ракетные удары по Украине — это "лишь прелюдия к главному событию". Речь идет о летнем наступлении ВС РФ, которое вражеские офицеры называют "последним рывком".