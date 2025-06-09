Отримали від США: посол заявив, що Ізраїль передав Україні свої Patriot (відео)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль все ж передавав зброю Україні, попри поширену думку про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва.

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Про це він розповів в інтерв'ю репортерці Марічці Довбенко.

Дивитись із 23.50: Міхаель Бродський розповів, що Ізраїль передав Україні систему Patriot

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", — розповів дипломат, згадавши, що ця система Patriot рятувала Ізраїль під час першої війни в Перській затоці.

За словами Бродського, він завжди намагався вести відкритий діалог із колегами щодо війни в Україні, хоча в Ізраїлі його неодноразово критикували за надто велику симпатію до українців. Це не дивно, бо його бабуся народилась у Вінницькій області, а батько – родом із Запоріжжя. Сам Міхаель Бродський народився у Росії і його перше призначення на дипломатичний пост було саме у Москву.

Посол віддав належне досягненням України у сфері розробки дронів та захисту від дронів та повідомив, що нині весь світ зараз цікавиться цими розробками, і нині є "певна співпраця між українськими та ізраїльськими компанії в цій сфері".

Бродський також висловив сподівання, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.

Нагадаємо, 4 травня газета The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх офіційних осіб США повідомляла, що Україна може отримати ще дві системи ППО Patriot, одну з них з Ізраїлю.

У січні видання Axios із посиланням на три обізнані джерела, розповідав, що військовослужбовці США передали близько 90 зенітних ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot зі складу в Ізраїлі в Польщу, щоб далі передати їх Україні. Видання зазначало, що це було найбільше постачання зброї з Ізраїлю в Україну від початку повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Міхаель Бродський заявляв, що в Ізраїлі були розмови щодо списання застарілих ППО Patriot та передачі їх Україні, однак на той момент остаточного рішення не було. Україні систему Patriot вперше передали у квітні 2023 року.

У 2022 році Михаель Бродський пояснював, чому Ізраїль не може активно допомагати Україні зброєю.

А у травні 2025 року в Ізраїлі затримали зловмисника, який видавав себе за журналіста УНІАН та намагався зв'язатись із музикантом Андрієм Макаревичем. ​