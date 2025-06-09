Получили от США: посол заявил, что Израиль передал Украине свои Patriot (видео)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль все же передавал оружие Украине, несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива.

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Об этом он рассказал в интервью репортеру Маричке Довбенко.

Смотреть с 23.50: Михаэль Бродский рассказал, что Израиль передал Украине систему Patriot

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", — рассказал дипломат, вспомнив, что эта система Patriot спасала Израиль во время первой войны в Персидском заливе.

По словам Бродского, он всегда пытался вести открытый диалог с коллегами относительно войны в Украине, хотя в Израиле его неоднократно критиковали за слишком большую симпатию к украинцам. Это неудивительно, потому что его бабушка родилась в Винницкой области, а отец — родом из Запорожья. Сам Михаэль Бродский родился в России и его первое назначение на дипломатический пост было именно в Москву.

Посол отдал должное достижениям Украины в сфере разработки дронов и защиты от дронов и сообщил, что сейчас весь мир сейчас интересуется этими разработками, и сейчас есть "определенное сотрудничество между украинскими и израильскими компаниями в этой сфере".

Бродский также выразил надежду, что до завершения его дипломатической миссии в Украине удастся достичь мира.

Напомним, 4 мая газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США сообщала, что Украина может получить еще две системы ПВО Patriot, одну из них из Израиля.

В январе издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника, рассказывал, что военнослужащие США передали около 90 зенитных ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы далее передать их Украине. Издание отмечало, что это была самая большая поставка оружия из Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

В августе 2024 года Михаэль Бродский заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения не было. Украине систему Patriot впервые передали в апреле 2023 года.

В 2022 году Михаэль Бродский объяснял, почему Израиль не может активно помогать Украине оружием.

А в мае 2025 года в Израиле задержали злоумышленника, который выдавал себя за журналиста УНИАН и пытался связаться с музыкантом Андреем Макаревичем.