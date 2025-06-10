Найважче було не рухатись: український "Бонд" захопив рацію "під носом" в окупантів

Російським окупантам вдалося підійти впритул до позицій ЗСУ. Однак там на них чекав захисник, який не лише зміг дати відсіч, але й забрав у ворога цінну рацію.

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Історією військовослужбовця одного з батальйонів 120-ї бригади з Вінниччини із позивним "Бонд" з журналістами "Вінниця.info" 9 червня поділився його побратим.

"Найважчим для "Бонда" було залишатись в нерухомому стані, аби його не помітила ворожа авіарозвідка та військові РФ, які були поруч з ним", — поділився він.

Уміле маскування дало змогу захопити рацію, через яку вдалося відстежувати переміщення окупантів та їхні дії.

Богдан — не кадровий військовий. Він родом зі Жмеринської громади й мобілізувався на початку 2024 року. Першого бойового досвіду він набув у березні минулого року поблизу Авдіївки.

Фото "Бонда" Фото: 120 ОБрТрО

"Я тоді напевно ще не розумів до кінця куди потрапив і що там має бути", — поділився він.

Однак захисникам вдалося вийти з позиції живими у повному складі, хоча й були поранені.

"На той час я взагалі не розумів, що таке дрон і як від нього ховатись. Тоді не було стільки дронів, як зараз. Ми ходили по посадці й навіть не знали, наскільки це небезпечно", — згадав Богдан.

Він зізнався, що тепер більш уважний до усього, дронів зокрема. У воїна з’явився досвід стрілецького бою, а також розуміння, як правильно рухатись і ховатись. Йому подобається підрозділ — і побратими, і командування. На пропозицію перевестись в іншу бригаду через це українець відповів відмовою.

Фото "Бонда" Фото: 120 ОБрТрО

За успішні бойові завдання "Бонда" нагородили "Золотим Хрестом" від Головнокомандувача ЗСУ та відзнакою від командира бригади. Він радить іншим ставитись до усього серйозно, навчатись та займатись тактичною медициною. Богдан наголосив, що це — "важливо для кожного".

Сам військовий планує вступати до університету, щоб здобути вищу освіту.

Його історію також поширила пресслужба 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

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