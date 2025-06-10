Труднее всего было не двигаться: украинский "Бонд" захватил рацию "под носом" у оккупантов

Российским оккупантам удалось подойти вплотную к позициям ВСУ. Однако там их ждал защитник, который не только смог дать отпор, но и забрал у врага ценную рацию.

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Историей военнослужащего одного из батальонов 120-й бригады из Винницкой области с позывным "Бонд" с журналистами "Винница.info" 9 июня поделился его побратим.

"Самым трудным для "Бонда" было оставаться в неподвижном состоянии, чтобы его не заметила вражеская авиаразведка и военные РФ, которые были рядом с ним", — поделился он.

Умелая маскировка позволила захватить рацию, через которую удалось отслеживать перемещение оккупантов и их действия.

Богдан — не кадровый военный. Он родом из Жмеринской громады и мобилизовался в начале 2024 года. Первый боевой опыт он получил в марте прошлого года вблизи Авдеевки.

Фото "Бонда" Фото: 120 ОБрТрО

"Я тогда наверное еще не понимал до конца куда попал и что там должно быть", — поделился он.

Однако защитникам удалось выйти с позиции живыми в полном составе, хотя и были ранены.

"В то время я вообще не понимал, что такое дрон и как от него прятаться. Тогда не было столько дронов, как сейчас. Мы ходили по посадке и даже не знали, насколько это опасно", — вспомнил Богдан.

Он признался, что теперь более внимателен ко всему, дронов в том числе. У воина появился опыт стрелкового боя, а также понимание, как правильно двигаться и прятаться. Ему нравится подразделение — и собратья, и командование. На предложение перевестись в другую бригаду из-за этого украинец ответил отказом.

Фото "Бонда" Фото: 120 ОБрТрО

За успешные боевые задачи "Бонда" наградили "Золотым Крестом" от Главнокомандующего ВСУ и отличием от командира бригады. Он советует другим относиться ко всему серьезно, учиться и заниматься тактической медициной. Богдан отметил, что это — "важно для каждого".

Сам военный планирует поступать в университет, чтобы получить высшее образование.

Его историю также распространила пресс-служба 120-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, "азовец" Остап Жидачевский рассказал, как россияне скрывают от Красного Креста свое истинное отношение к украинским военнопленным.

8 июня стало известно о гибели 32-летней операторки FPV-дронов с позывным "Мяу". Екатерина Троян служила в ДШВ, прошла Курскую операцию и воевала на Покровском направлении.