На згадку про "Червоних орлів": у мережі з'явилися кадри польоту секретної ескадрильї на МіГ-29 (відео)

У соцмережах було опубліковано унікальні кадри спільного польоту винищувачів F-22 Raptor ВПС США і літаків радянського виробництва МіГ-21 і МіГ-29. Політ був присвячений пам'яті полковника ВПС США у відставці Гейла Пека, командира легендарної 4477-ї випробувальної ескадрильї "Червоні орли", що проводила в 1970-80-х роках суворо засекречені місії з використанням радянської авіації.

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Кадри пам'ятного польоту, що відбувся 7 листопада 2024 року над авіабазою Нелліс у штаті Невада, опублікував у соціальній мережі X льотчик-астронавт, а нині бізнесмен Джаред Айзекман. Під час польоту Айзекман керував власним двомісним винищувачем МіГ-29УБ, який раніше належав співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Літак використовувався як платформа для фотографування під час польоту.

Крім МіГ-29, у строю перебував ще один радянський літак — МіГ-21УМ. Це двомісна машина, яка раніше експлуатувалася в польських ВПС. У спільному польоті також брали участь і винищувачі F-22 з 422-ї та 433-ї ескадрильї ВПС США, які входять до складу 53-ї випробувальної й оціночної групи та 57-го крила на базі Нелліс.

Гейл "Bandit 1" Пек і місії "Червоних орлів"

Наприкінці 1970-х років ВПС США запустили унікальну і суворо засекречену програму під кодовою назвою Constant Peg, що стала однією з найамбітніших ініціатив із вивчення та освоєння винищувачів потенційного противника. Ключову роль у цій операції зіграла 4477-а випробувальна ескадрилья, більш відома під позивним Red Eagles — "Червоні орли".

Ескадрилья базувалася на віддаленому аеродромі в штаті Невада — куточку полігону, де дотримувалися найсуворіших заходів секретності. Метою було дати американським пілотам реальний бойовий досвід проти радянських винищувачів, таких як МіГ-21, МіГ-23 і китайських F-7.

Хоча програму Constant Peg було офіційно закрито 1988 року, "Червоні орли" не зникли. На зміну МіГам прийшли більш сучасні Су-27 і МіГ-29, тож секретні місії продовжилися — за даними аналітиків, ці польоти сьогодні відіграють найважливішу роль у бойовій підготовці ВПС США.

Гейл Пек розповідає про місії "Червоних орлів"

Ще на початку проєкту льотчик Гейл Пек наполягав на більш системному підході й особисто переконав керівництво Пентагону в необхідності повноцінної програми Constant Peg. 1977 року він організував розгортання 4477-ї ескадрильї на базі Нелліс, пізніше переміщеної на полігон Tonopah Test Range, де були побудовані ангари, смуга і вся необхідна інфраструктура для експлуатації МіГів.

Під позивним Bandit 1 Пек сам навчав льотчиків на МіГ-17, МіГ-21 і F-5E. Згодом ескадрилья "Червоні орли" стала найважливішим елементом програми Foreign Materiel Exploitation (FME) — аналізу та випробувань іноземних зразків озброєнь.

Нагадаємо, експерти в галузі авіації прокоментували ураження російського винищувача Су-35 у Курській області. Існує версія, що в атаці брав участь український F-16, який має певні переваги над російським літаком у повітряному бою.