В память о "Красных орлах": в сети появились кадры полета секретной эскадрильи на МиГ-29 (видео)

В соцсетях были опубликованы уникальные кадры совместного полета истребителей F-22 Raptor ВВС США и самолетов советского производства МиГ-21 и МиГ-29. Полет был посвящен памяти полковника ВВС США в отставке Гейла Пека, командира легендарной 4477-й испытательной эскадрильи «Красные орлы», проводившей в 1970–80-х годах строго засекреченные миссии с использованием советской авиации.

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Кадры памятного полета, состоявшегося 7 ноября 2024 года над авиабазой Неллис в штате Невада были опубликованы в социальной сети X летчиком-астронавтом, а ныне бизнесменом, Джаредом Айзекманом. Во время полета Айзекман управлял собственным двухместным истребителем МиГ-29УБ, ранее принадлежавшему сооснователю Microsoft Полу Аллену. Самолет использовался как платформа для фотосъемки в ходе полета.

Кроме МиГ-29, в строю находился еще один советский самолет — МиГ-21УМ. Это двухместная машина, которая ранее эксплуатировалась в польских ВВС. В совместном полете также принимали участие и истребители F-22 из 422-ой и 433-ой эскадрильи ВВС США, входящие в состав 53-й испытательной и оценочной группы и 57-го крыла на базе Неллис.

Гейл “Bandit 1” Пек и миссии “Красных орлов”

В конце 1970-х годов ВВС США запустили уникальную и строго засекреченную программу под кодовым названием Constant Peg, ставшую одной из наиболее амбициозных инициатив по изучению и освоению истребителей потенциального противника. Ключевую роль в этой операции сыграла 4477-я испытательная эскадрилья, более известная под позывным Red Eagles — «Красные орлы».

Эскадрилья базировалась на удалённом аэродроме в штате Невада — уголке полигона, где соблюдались строжайшие меры секретности. Целью было дать американским пилотам реальный боевой опыт против советских истребителей, таких как МиГ-21, МиГ-23 и китайских F-7.

Хотя программа Constant Peg была официально закрыта в 1988 году, «Красные орлы» не исчезли. На смену МиГам пришли более современные Су-27 и МиГ-29, поэтому секретные миссии продолжились — по данным аналитиков, эти полеты сегодня играют важнейшую роль в боевой подготовке ВВС США.

Гейл Пек рассказывает о миссиях "Красных орлов"

Еще в начале проекта летчик Гейл Пек настаивал на более системном подходе и лично убедил руководство Пентагона в необходимости полноценной программы Constant Peg. В 1977 году он организовал развертывание 4477-й эскадрильи на базе Неллис, позже перемещенной на полигон Tonopah Test Range, где были построены ангары, полоса и вся необходимая инфраструктура для эксплуатации МиГов.

Под позывным Bandit 1 Пек сам обучал летчиков на МиГ-17, МиГ-21 и F-5E. Впоследствии эскадрилья «Красные орлы» стала важнейшим элементом программы Foreign Materiel Exploitation (FME) — анализа и испытаний иностранных образцов вооружений.

Напомним, эксперты в области авиации прокомментировали поражение российского истребителя Су-35 в Курской области. Существует версия, что в атаке принимал участие украинский F-16, который имеет определенные преимущества над российским самолетом в воздушном бою.