Дуэль хищников: что дает F-16 в воздушном бою победить российский Су-35

Воздушные Силы Украины 7 июня сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении. В связи с этим в экспертных кругах появилась версия о том, что в атаке участвовал украинский F-16, что дало повод снова сравнить две принципиально разные школы воздушного боя: западную и советско-российскую.

Related video

О том, какие преимущества имеет истребитель F-16 в воздушном бою и с помощью каких систем достигается воздушное превосходство, говорится в материале АрмияInform.

Истребители Су-35 и F-16 относятся к поколению 4++, однако реализуют свои боевые возможности в разных концепциях. Американский F-16 Fighting Falcon не может превзойти Су-35 по маневренности — российский истребитель оснащен управляемым вектором тяги и может выполнять фигуры высшего пилотажа, недоступные большинству боевых самолетов. Однако у F-16 есть другое ключевое преимущество — он встроен в цифровую сетецентрическую структуру НАТО, что меняет саму суть воздушного боя.

Истребители F-16 последних модификаций оснащаются радаром AN/APG-83 SABR с дальностью обнаружения до 160 км, а также системой Link-16 — тактической цифровой сетью, объединяющей самолеты, радары, БПЛА и командные пункты в единую информационную среду. Благодаря этой системе летчик F-16 не полагается только на собственный радар — данные о целях могут поступать от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), наземных РЛС или разведывательных дронов.

Во-первых, это дает возможность F-16 засечь противника задолго до того, как тот обнаружит его. Также в этой ситуации истребитель может выпустить ракеты средней дальности без активации собственного радара, снижая вероятность быть замеченным.

Наконец, Link-16 позволяет быстро адаптироваться к изменению обстановки, получая обновленные данные от других платформ.

Важно

Мог сбить F-16: OSINT-аналитики рассказали детали уничтожения российского Су-35 на Курщине

В свою очередь Су-35, несмотря на мощный радар "Ирбис-Э" с дальностью обнаружения до 400 км, действует изолированно, без полноценного цифрового обмена данными. Его эффективность критично зависит от визуального контакта или собственных сенсоров. А в условиях радиоэлектронной борьбы это становится уязвимостью.

Таким образом в воздушном противостоянии F-16 и Су-35 российский истребитель будет иметь преимущество в ближнем бою благодаря способности выполнять сверхманевровые фигуры, которые недоступны F-16. А американский самолет более эффективен на дальних дистанциях, особенно во время скоординированных действий с союзными платформами.

Технические характеристики

Су-35:

Класс: тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++

Радар: Н035 "Ирбис-Э" (ПФАР), дальность обнаружения — до 350–400 км

Вооружение: Р-73 (дальность до 30 км); Р-77 (до 110–120 км)

Особенности: управление вектором тяги, высокая маневренность

Российский истребитель Су-35 Фото: Flickr

F-16 Fighting Falcon (мод. с AN/APG-83):

Класс: легкий многоцелевой истребитель поколения 4+/4++

Радар: AN/APG-83 SABR (AESA), дальность — до 160 км

Вооружение: AIM-9X Sidewinder (дальность до 35–40 км)

AIM-120D AMRAAM (до 160–180 км)

Особенности: цифровая сеть Link-16, высокая сетевая интеграция, малозаметность

Истребитель F-16 Fighting Falcon Фото: AA Photo

Напомним, руководитель Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для сдерживания угроз со стороны России Украине нужно около 200 боевых самолетов.