Дуель хижаків: що дає F-16 у повітряному бою перемогти російський Су-35

Повітряні Сили України 7 червня збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. У зв'язку з цим в експертних колах з'явилася версія про те, що в атаці брав участь український F-16, що дало привід знову порівняти дві принципово різні школи повітряного бою: західну і радянсько-російську.

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Про те, які переваги має винищувач F-16 у повітряному бою і за допомогою яких систем досягається повітряна перевага, ідеться в матеріалі АрміяInform.

Винищувачі Су-35 і F-16 належать до покоління 4++, проте реалізують свої бойові можливості в різних концепціях. Американський F-16 Fighting Falcon не може перевершити Су-35 за маневреністю — російський винищувач оснащений керованим вектором тяги й може виконувати фігури вищого пілотажу, недоступні більшості бойових літаків. Однак у F-16 є інша ключова перевага — він вбудований у цифрову мережецентричну структуру НАТО, що змінює саму суть повітряного бою.

Винищувачі F-16 останніх модифікацій оснащуються радаром AN/APG-83 SABR з дальністю виявлення до 160 км, а також системою Link-16 — тактичною цифровою мережею, що об'єднує літаки, радари, БПЛА і командні пункти в єдине інформаційне середовище. Завдяки цій системі льотчик F-16 не покладається тільки на власний радар — дані про цілі можуть надходити від літаків дальнього радіолокаційного виявлення (AWACS), наземних РЛС або розвідувальних дронів.

По-перше, це дає можливість F-16 засікти противника задовго до того, як той виявить його. Також у цій ситуації винищувач може випустити ракети середньої дальності без активації власного радара, знижуючи ймовірність бути поміченим.

Нарешті, Link-16 дає змогу швидко адаптуватися до зміни обстановки, отримуючи оновлені дані від інших платформ.

Важливо

Міг збити F-16: OSINT-аналітики розповіли деталі знищення російського Су-35 на Курщині

Своєю чергою Су-35, попри потужний радар "Ірбіс-Е" з дальністю виявлення до 400 км, діє ізольовано, без повноцінного цифрового обміну даними. Його ефективність критично залежить від візуального контакту або власних сенсорів. А в умовах радіоелектронної боротьби це стає вразливістю.

Таким чином у повітряному протистоянні F-16 і Су-35 російський винищувач матиме перевагу в ближньому бою завдяки здатності виконувати надманеврові фігури, які недоступні F-16. А американський літак більш ефективний на дальніх дистанціях, особливо під час скоординованих дій із союзними платформами.

Технічні характеристики

Су-35:

Клас: важкий багатоцільовий винищувач покоління 4++

Радар: Н035 "Ірбіс-Е" (ПФАР), дальність виявлення — до 350-400 км

Озброєння: Р-73 (дальність до 30 км); Р-77 (до 110-120 км)

Особливості: управління вектором тяги, висока маневреність

Російський винищувач Су-35 Фото: Flickr

F-16 Fighting Falcon (мод. з AN/APG-83):

Клас: легкий багатоцільовий винищувач покоління 4+/4+++

Радар: AN/APG-83 SABR (AESA), дальність — до 160 км

Озброєння: AIM-9X Sidewinder (дальність до 35-40 км)

AIM-120D AMRAAM (до 160-180 км)

Особливості: цифрова мережа Link-16, висока мережева інтеграція, малопомітність

Винищувач F-16 Fighting Falcon Фото: AA Photo

Нагадаємо, керівник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для стримування загроз з боку Росії Україні потрібно близько 200 бойових літаків.