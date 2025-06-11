Кулемети ставлять на приватні літаки: ЗСУ бракує авіації для захисту енергетики, — нардеп (відео)

Парламентар Юрій Камельчук заявив, що Україна мала змогу закупити додаткові літаки ще восени 2023 року. Однак Міноборони ініціативу заблокувало, і натомість «Шахеди» збивають фанати-приватники.

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Про це відомо з коментаря народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрія Камельчука в ефірі "Ранок.LIVE" 11 червня.

Про оборонний бюджет і літаки — з 46:38

З його слів, коли Рустем Умєров тільки став міністром оборони, з ним обговорювали постачання від приватної британської компанії вживаних літаків F-5 з переобладнанням, схожим на F-16.

"На жаль, місяць, два, три намагань донести, що це можливо постачання організувати в Україну, закінчувалися тим, що він сказав, що це нецікаво. Мені незрозуміла була його відповідь", — розповів нардеп.

Він пояснив, що Україна не має достатньо літаків для захисту енергетичних об’єктів. Через це було втрачено 30-40% електрогенерації й фактично 80% теплової генерації, час від часу відбуваються влучання у підстанції.

"Закриваються такі питання фанатами своєї справи — приватниками, які мають свої літаки (по типу Cessna і так далі), встановлюють туди кулемети й літають за "Шахедами". Чи нормальна це історія у країні, що воює? Я думаю, що ненормальна", — підкреслив Камельчук.

Він висловив вдячність за F-16, отримані від партнерів. Водночас депутат запевнив, що літаків могло бути більше.

Також парламентар не зміг підтвердити, що ситуація у порівнянні з минулим роком виправиться й український ВПК матиме більше навантаження завдяки "данській моделі". Він заявив, що натомість зростуть бюджети окремих приватних компаній, заснованих звільненими з Міноборони за станом здоров’я працівниками та їхніми родичами.

"Треба, я думаю, що навіть окремим правоохоронним органам, якщо вони ведуть себе чесно й патріотично по відношенню до України, дослідити всі ці підприємства. Де насправді осідатимуть ці кошти й де насправді буде взагалі з’являтись точна вартість озброєння за адекватною ціною", — зазначив Камельчук.

З його слів, нардепів Міноборони "абсолютно ігнорує".

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вночі на 10 червня Україну атакували 250 дронів з вибухівкою. Всередині зарядів була шрапнель, щоб уразити більше людей.

Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Генштаб ЗСУ і Міноборони у відсутності великих централізованих закупівель БПЛА Mavic. Окрім того, вона заявила, що дрони-перехоплювачі не купують взагалі.