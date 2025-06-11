Пулеметы ставят на частные самолеты: ВСУ не хватает авиации для защиты энергетики, — нардеп (видео)

Парламентарий Юрий Камельчук заявил, что Украина могла закупить дополнительные самолеты еще осенью 2023 года. Однако Минобороны инициативу заблокировало, и вместо этого "Шахеды" сбивают фанаты-частники.

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Об этом известно из комментария народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрия Камельчука в эфире "Ранок.LIVE" 11 июня.

Об оборонном бюджете и самолетах — с 46:38

По его словам, когда Рустем Умеров только стал министром обороны, с ним обсуждали поставки от частной британской компании бывших в употреблении самолетов F-5 с переоборудованием, похожим на F-16.

"К сожалению, месяц, два, три попыток донести, что это возможно поставки организовать в Украину, заканчивались тем, что он сказал, что это неинтересно. Мне непонятен был его ответ", — рассказал нардеп.

Он пояснил, что Украина не имеет достаточно самолетов для защиты энергетических объектов. Из-за этого было потеряно 30-40% электрогенерации и фактически 80% тепловой генерации, время от времени происходят попадания в подстанции.

"Закрываются такие вопросы фанатами своего дела — частниками, которые имеют свои самолеты (по типу Cessna и так далее), устанавливают туда пулеметы и летают за "Шахедами". Нормальная ли это история в воюющей стране? Я думаю, что ненормальная", — подчеркнул Камельчук.

Он выразил благодарность за F-16, полученные от партнеров. В то же время депутат заверил, что самолетов могло быть больше.

Также парламентарий не смог подтвердить, что ситуация по сравнению с прошлым годом исправится и украинский ВПК будет иметь большую нагрузку благодаря "датской модели". Он заявил, что вместо этого вырастут бюджеты отдельных частных компаний, основанных уволенными из Минобороны по состоянию здоровья работниками и их родственниками.

"Надо, я думаю, что даже отдельным правоохранительным органам, если они ведут себя честно и патриотично по отношению к Украине, исследовать все эти предприятия. Где на самом деле будут оседать эти средства и где на самом деле будет вообще появляться точная стоимость вооружения по адекватной цене", — отметил Камельчук.

По его словам, нардепов Минобороны "абсолютно игнорирует".

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью на 10 июня Украину атаковали 250 дронов со взрывчаткой. Внутри зарядов была шрапнель, чтобы поразить больше людей.

Нардеп Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ и Минобороны в отсутствии крупных централизованных закупок БПЛА Mavic. Кроме того, она заявила, что дроны-перехватчики не покупают вообще.