Более 2 000 металлических шариков: ВС РФ запустили по Киеву "Шахеды" со шрапнелью, — Игнат

Вооруженные силы Российской Федерации применили новую тактику удара по Украине, 10 июня сосредоточившись на обстреле Киева. Россияне запустили волны дронов-камикадзе "Шахед", которые несли боезаряды со шрапнелью, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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О деталях ночного удара РФ по Украине начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Игнат в полдень 10 июня прокомментировал удар россиян по украинцам, который на этот раз был сосредоточен на Киеве, в отличие от предыдущего, когда ударили по западным областям. Полковник сообщил, что часть дронов, которые заметили в небе, были "имитаторами", но большинство, 250 из 315, несли боевую часть со взрывчаткой. Особенность сегодняшнего удара в том, что внутри боезарядов была шрапнель, основным назначением которой является поражение большего количества людей.

"Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", — сказал он.

Представитель командования добавил, что беспилотники РФ на подлете к столице останавливали все рода войск. По его словам, действовала авиация (и самолеты, и вертолеты), средства ПВО, зенитки Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики. Полковник Воздушных сил сообщил, что Киев был "фактически в окружении", поскольку "Шахеды" шли со всех направлений.

"Сегодня атаковано именно группами ударных ПВО с разных направлений. Имеется в виду, заходили с разных направлений, это и север, юг, восток, запад. Это существенно усложняет работу противовоздушной обороны, когда такое огромное количество со всех направлений атакуется", — уточнил Игнат.

Ранее ВС РФ уже применяли дроны-камикадзе "Шахед" со шрапнелью: об этом свидетельствуют пояснения экспертов портала Defense Express осенью 2024 года. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал "24 каналу", что 22 ноября ВС РФ ударили по Сумах БпЛА с боевой частью ТБ БЧ-50. ТБ БЧ-50 — это термобарический боеприпас, который, кроме твердой зажигательной смеси, содержит 2 300 шариков диаметром 9 мм. Шрапнель нужна не для уничтожения военных объектов противника, а исключительно для ударов по людям, уточнил эксперт.

Обстрелы Украины 10 июня — детали

Отметим, в ночь на 10 июня ВС РФ обстреляли Украину 332 средствами поражения, сообщили в Воздушных силах. Россияне запустили 315 дронов (сбито 215 "Шахедов", обезврежено РЭБ 64 "имитаторов"), две баллистические ракеты KN-23 (все сбиты), пять крылатых ракет Искандер-К (все сбиты). Согласно данным КГГА, раздавались взрывы в семи районах столицы, столбы поднимались в точках попадания российских БпЛа: для тушения 19 пожаров применили вертолеты.

Напоминаем, в сети опубликовали фото 40 локаций в Киеве. которые пострадали от российского удара 10 июня.