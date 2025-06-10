Понад 2 000 металевих кульок: ЗС РФ запустили по Києву "Шахеди" зі шрапнеллю, — Ігнат

Збройні сили Російської Федерації застосували нову тактику удару по Україні, 10 червня зосередившись на обстрілі Києва, який атакували з усіх напрямків. Росіяни запустили хвилі дронів-камікадзе "Шахед", які несли боєзаряди зі шрапнеллю, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

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Про деталі нічного удару РФ по Україні начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону.

Ігнат опівдні 10 червня прокоментував удар росіян по українцях, який цього разу був зосереджений на Києві, на відміну від попереднього, коли вдарили по західних областях. Полковник повідомив, що частина дронів, які помітили у небі, були "імітаторами", але більшість, 250 з 315, несли бойову частину з вибухівкою. Особливість сьогоднішнього удару у тому, що всередині боєзарядів була шрапнель, основним призначенням якої є ураження більшої кількості людей.

"Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані й не лише техніку, автомобілі, але й людей", — сказав він.

Представник командування додав, що безпілотники РФ на підльоті до столиці спиняли усі роди військ. З його слів, діяла авіація (і літаки, і гелікоптери), засоби ППО, зенітки Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі. Полковник Повітряних сил повідомив, що Київ був "фактично в оточенні", оскільки "Шахеди" ішли з усіх напрямків.

"Сьогодні атаковано саме групами ударних ППО з різних напрямків. Мається на увазі, заходили з різних напрямків, це і північ, південь, схід, захід. Це суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони, коли така величезна кількість з усіх напрямків атакується", — уточнив Ігнат.

Раніше ЗС РФ вже застосовували дрони-камікадзе "Шахед" зі шрапнеллю: про це свідчать пояснення експертів порталу Defense Express восени 2024 року. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів "24 каналу", що 22 листопада ЗС РФ вдарили по Сумах БпЛА з бойовою частиною ТБ БЧ-50. ТБ БЧ-50 — це термобаричний боєприпас, який, окрім твердої запалювальної суміші, містить 2 300 кульок діаметром 9 мм. Шрапнель потрібна не для знищення військових об'єктів противника, а винятково для ударів по людях, уточнив експерт.

Обстріли України 10 червня — деталі

Зазначимо, в ніч на 10 червня ЗС РФ обстріляли Україну 332 засобами ураження, повідомили у Повітряних силах. Росіяни запустили 315 дронів (збито 215 "Шахедів", знешкоджено РЕБ 64 "імітаторів"), дві балістичні ракети KN-23 (усі збиті), п'ять крилатих ракет Іскандер-К (усі збиті). Згідно з даними КМДА, лунали вибухи у семи районах столиці, стовпи підіймались у точках влучання російських БпЛа: для гасіння 19 пожеж застосували гелікоптери.

Нагадуємо, у мережі опублікували фото 40 локацій у Києві. які постраждали від російського удару 10 червня.