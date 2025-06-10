Ноль реакции: Минобороны не купило "Мавики" и дроны-перехватчики, а активисты молчат, — Безуглая

Народный депутат Марьяна Безуглая после массового обстрела Украины сделала замечание Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны. По словам Безуглой, около года государство не делает оптовых централизованных закупок беспилотников Mavic, а дроны-перехватчики не покупаются вообще. Она удивляется, почему на такое бездействие не реагируют волонтеры, общественные активисты и представители других ведомств.

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Заявление Безуглой появилось в Telegram-канале днем 10 июня, после очередного удара РФ с применением трех сотен дронов.

Народный депутат написала, что в Украине не происходят государственные закупки в "критическом направлении", от которого зависит защита городов и сел от российских обстрелов. Согласно данным Безуглой, Минобороны не заказало ни одного дрона-перехватчика, а Mavic покупали год назад. Еще одно замечание — украинцы в течение трех лет не создали свой аналог Mavic. Нардеп назвала действия офиса президента "дисфункциональными и фрагментированными" и обратилась к другим общественным и государственным институтам, которые должны были бы заниматься вопросом закупок, но почему-то молчат.

"Где расследования антикоррупционеров, заявления нардепов, благотворителей и блогеров? Минстратегпром, который пасется на форумах? Минэкономики? Минцифры, которое фактически отстранено? Где?" — говорится в заметке Безуглой.

Среди прочего, политик вспомнила ситуацию 2024 года, когда, по ее словам, главу Минцифры Михаила Федорова якобы "отстранили от работы с дронами". По мнению нардепа, именно после этого закупки и разработка БпЛА упали и в течение 2024 года Минобороны "почти не закупило никаких дронов".

"Вообще, что происходит с поставками дронов?" — подытожила Безуглая.

Обстрелы Украины — Безуглая о закупке дронов-перехватчиков Фото: Скриншот

В Минобороны, Генштабе, в среде волонтеров и представители ведомств пока не реагировали на заявление Безуглой.

Обстрелы Украины — детали о дронах-перехватчиках

Между тем в сети можно отыскать информацию о различных типах дронов-перехватчиков, разработанных в Украине и за рубежом. Например, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко в мае 2025 публиковал видео работы БпЛА Sting (скорость 160 км/ч, высота 3 км), который сбил "Шахед" ВС РФ. Кроме того, в декабре 2024 года "Милитарный" рассказал о немецкой разработке TYTAN Technologies (скорость 300 км/ч, дальность 20 км), а латвийцы из Origin Robotics показали дрон Blaze с машинным зрением.

Обстрелы Украины — как дрон Sting сбил "Шахед" ВС РФ

В то же время 10 мая Стерненко записал стрим, на котором затронул вопрос дронов-перехватчиков. По его словам, такие дроны активно используются на линии фронта против разведывательных и ударных БпЛА ВС РФ. С другой стороны, их мало в тылу для сбивания "Шахедов". По мнению волонтера, одна из вероятных причин ситуации — отсутствие обученных экипажей. Волонтер сообщил, что на средства, собранные украинцами, закупит "1 500 зенитных FPV и еще 395 перехватчиков шахедов" для Сил обороны, слышно на видео.

Отметим, в ночь на 10 июня ВС РФ ударили по Одессе и Киеву 332-мя средствами поражения. В Одессе россияне попали по роддому, медицинскому учреждению. В Киеве в результате российской атаки началось 19 пожаров, для тушения которых привлекли вертолеты. Кроме того, в результате удара произошли разрушения в 40 точках столицы, в частности, поврежден легендарный стадион "Спартак".

Напоминаем, представитель Воздушного командования Юрий Игнат рассказал об особенностях атаки "Шахедов" ВС РФ на Киев. Ранее Игнат сообщил о росте количества дронов-камикадзе, которые россияне могут запускать по украинцам.