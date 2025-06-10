Нуль реакції: Міноборони не купило "Мавіки" та дрони-перехоплювачі, а активісти мовчать, — Безугла

Народна депутатка Мар'яна Безугла після масового обстрілу України зробила зауваження Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству оборони. Зі слів Безуглої, близько року держава не робить гуртових централізованих закупівель безпілотників Mavic, а дрони-перехоплювачі не купуються взагалі. Вона дивується, чому на таку бездіяльність не реагують волонтери, громадські активісти та представники інших відомств.

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Заява Безуглої з'явилась у Telegram-каналі вдень 10 червня, після чергового удару РФ із застосуванням трьох сотень дронів.

Народна депутатка написала, що в Україні не відбуваються державні закупівлі у "критичному напрямку", від якого залежить захист міст та сіл від російських обстрілів. Згідно з даними Безуглої, Міноборони не замовило жодного дрона-перехоплювача, а Mavic купували рік тому. Ще одне зауваження — українці протягом трьох років не створили свій аналог Mavic. Нардепка назвала дії офісу президента "дисфункціональними та фрагментованими" та звернулась до інших суспільних та державних інституцій, які повинні були б займатись питанням закупівель, але чомусь мовчать.

"Де розслідування антикорупціонерів, заяви нардепів, благодійників і блогерів? Мінстратегпром, який пасеться на форумах? Мінекономіки? Мінцифри, яке фактично відсторонене? Де?" — ідеться у дописі Безуглої.

Серед іншого, політикиня згадала ситуацію 2024 року, коли, з її слів, главу Мінцифри Михайла Федорова начебто "відсторонили від роботи з дронами". На думку нардепки, саме після цього закупівлі та розробка БпЛА впали й протягом 2024 року Міноборони "майже не закупило жодних дронів".

"Взагалі, що коїться з постачанням дронів?" — підсумувала Безугла.

Обстріли України - Безугла про закупівлю дронів-перехоплювачів Фото: Скриншот

В Міноборони, Генштабі, у середовищі волонтерів та представники відомств поки що не реагували на заяву Безуглої.

Обстріли України — деталі про дрони-перехоплювачі

Тим часом у мережі можна відшукати інформацію про різні типи дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні та за кордоном. Наприклад, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко у травні 2025 публікував відео роботи БпЛА Sting (швидкість 160 км/год, висота 3 км), який збив "Шахед" ЗС РФ. Крім того, в грудні 2024 "Мілітарний" розповів про німецьку розробку TYTAN Technologies (швидкість 300 км/год, дальність 20 км), а латвійці з Origin Robotics показали дрон Blaze з машинним зором.

Обстріли України - як дрон Sting збив "Шахед" ЗС РФ

Водночас 10 травня Стерненко записав стрім, на якому торкнувся питання дронів-перехоплювачів. З його слів, такі дрони активно використовуються на лінії фронту проти розвідуваних БпЛА ЗС РФ. З іншого боку, їх замало в тилу для збиття "Шахедів". На думку волонтера, одна з можливих причин ситуації — відсутність навчених екіпажів. Волонтер повідомив, що на кошти, зібрані українцями, закупить "1 500 зенітних FPV і іще 395 перехоплювачів шахедів" для Сил оборони, чути на відео.

Зазначимо, в ніч на 10 червня ЗС РФ вдарили по Одесі та Києву 332-ма засобами ураження. В Одесі росіяни влучили по пологовому будинку, медичному закладу. У Києві внаслідок російської атаки почалось 19 пожеж, для гасіння яких залучили гелікоптери. Крім того, внаслідок удару стались руйнування у 40 точках столиці, зокрема, пошкоджено легендарний стадіон "Спартак".

Нагадуємо, представник Повітряного командування Юрій Ігнат розповів про особливості атаки "Шахедів" ЗС РФ на Київ. Раніше Ігнат повідомив про зростання кількості дронів-камікадзе, які росіяни можуть запускати по українцях.