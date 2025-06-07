1000 дронів за ніч: Повітряні сили прокоментували "хайп" на заяві Ігната про атаки БпЛА РФ

Командування Повітряних сил Збройних сил України уточнило інформацію про удари дронів Збройних сил Російської Федерації. У заяві командування наголошується, що медіа неправильно навели коментар полковника Юрія Ігната щодо кількості безпілотників, які росіяни можуть запустити по українцях. Насправді не ідеться про 1 000 дронів, як написали журналісти.

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Реакція командування на публікації про інтенсивність ударів РФ з'явилася у Telegram-каналі Повітряних сил.

Коментар командування з'явився опівдні 7 червня. Наголошується, що Ігнат ніколи не говорив про спроможність ЗС РФ запускати щоночі по тисячі дронів. Крім того, журналістів попросили "перевіряти джерела" і не робити "хайп" на заявах представника Повітряних сил.

Обстріли України - Повітряні сили про 1000 дронів ЗС РФ за ніч Фото: Скриншот

Інформація про 1000 дронів ЗС РФ пролунала у всеукраїнському телемарафоні близько 10-11 год 7 червня. Юрій Ігнат розповів про інтенсивні повітряні удари росіян, у яких використовуються і дрони, і ракети різних типів (крилаті, балістичні, з землі та повітря), і керовані авіабомби. Серед іншого, представник Повітряних сил відповів на питання журналіста про те, чи зможуть ЗС РФ запускати по 1000 дронів.

"Тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення, тому що тенденція така є. І говорити про цифри в 1000 і так далі можна, звісно, але наразі ми маємо те, що я сказав по цих датах [25, 26, 27 травня і 1 червня], от таку кількість — противник до 500 уже застосовує", — пролунало в ефірі.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про масовані обстріли України, які провела РФ з 25 травня по 1 червня. Згідно зі звітами Повітряного командування, 24 травня було 250 БпЛА ("Шахеди" та імітатори), 25 травня — 298 (і 69 ракет), 26 травня — 355 (і дев'ять Х-101), 1 червня — 472 (і сім ракет), 6 червня — 407 (і 45 ракет).

В ніч на 1 червня ЗС РФ запустили по Україні зграю ракет та дронів, і під ударом опинився Київ, Київська та Житомирська області, інші регіони країни. Ракети зайшли у повітряний простір країни близько 4 год, а перед цим командування інформувало про пересування кількох груп безпілотників над східними та центральними регіонами.

В ніч на 6 червня росіяни вдарили по Києву, Тернополю та Луцьку. У Києві загинуло троє людей: горіла багатоповерхівка у Солом'янському районі. В Луцьку російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, у Тернополі — у підприємство, на якому почалась масштабна пожежа.

Нагадуємо, тим часом військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів про роботу вебкамер у різних областях України, які у прямому ефірі показували удар РФ 6 червня. ДСНС та медіа показали квартиру на 11 поверсі, яка повністю вигоріла внаслідок влучання російського засобу ураження.