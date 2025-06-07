1000 дронов за ночь: Воздушные силы прокомментировали "хайп" на заявлении Игната об атаках БпЛА РФ

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины уточнило информацию об ударах дронов Вооруженных сил Российской Федерации. В заявлении командования отмечается, что медиа неправильно привели комментарий полковника Юрия Игната по количеству беспилотников, которые россияне могут запустить по украинцам. На самом деле речь не идет о 1 000 дронов, как написали журналисты.

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Реакция командования на публикации об интенсивности ударов РФ появилась в Telegram-канале Воздушных сил.

Комментарий командования появился в полдень 7 июня. Отмечается, что Игнат никогда не говорил о способности ВС РФ запускать каждую ночь по тысяче дронов. Кроме того, журналистов попросили "проверять источники" и не делать "хайп" на заявлениях представителя Воздушных сил.

Обстрелы Украины — Воздушные силы о 1000 дронов ВС РФ за ночь Фото: Скриншот

Информация о 1000 дронов ВС РФ прозвучала во всеукраинском телемарафоне около 10-11 часов 7 июня. Юрий Игнат рассказал об интенсивных воздушных ударах россиян, в которых используются и дроны, и ракеты различных типов (крылатые, баллистические, с земли и воздуха), и управляемые авиабомбы. Среди прочего, представитель Воздушных сил ответил на вопрос журналиста о том, смогут ли ВС РФ запускать по 1000 дронов.

"Здесь не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению, потому что тенденция такая есть. И говорить о цифрах в 1000 и так далее можно, конечно, но пока мы имеем то, что я вот сказал по этим датам [25, 26, 27 мая и 1 июня], вот такое количество — противник до 500 уже применяет", — прозвучало в эфире.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, Фокус писал о массированных обстрелах Украины, которые провела РФ с 25 мая по 1 июня. Согласно отчетам Воздушного командования, 24 мая было 250 БпЛА ("Шахеды" и имитаторы), 25 мая — 298 (и 69 ракет), 26 мая — 355 (и девять Х-101), 1 июня — 472 (и семь ракет), 6 июня — 407 (и 45 ракет).

В ночь на 1 июня ВС РФ запустили по Украине стаю ракет и дронов, и под ударом оказался Киев, Киевская и Житомирская области, другие регионы страны. Ракеты зашли в воздушное пространство страны около 4 часов, а перед этим командование информировало о передвижении нескольких групп беспилотников над восточными и центральными регионами.

В ночь на 6 июня россияне ударили по Киеву, Тернополю и Луцку. В Киеве погибли три человека: горела многоэтажка в Соломенском районе. В Луцке российская ракета попала в многоквартирный дом, в Тернополе — в предприятие, на котором начался масштабный пожар.

Напоминаем, тем временем военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал о работе вебкамер в разных областях Украины, которые в прямом эфире показывали удар РФ 6 июня. ГСЧС и медиа показали квартиру на 11 этаже, которая полностью выгорела в результате попадания российского средства поражения.