"Панцирі", "Тори", ангари: РФ переробила аеропорт "Керч" на місце пуску БпЛА, — "Схеми" (фото)

Починаючи з 2024 року російська влада модернізувала непрацюючий аеропорт "Керч", розташований неподалік від Кримського мосту. На території аеродрому супутники помітили ангари, в яких можуть складати та зберігати дрони для ударів по Україні, з'ясували розслідувачі.

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Супутник фіксував ситуацію на аеродромі "Керч" з грудня 2024 року по червень 2025 року. Фото показали, як змінювалась місцевість і як РФ будувала фортифікації та ангари, ідеться у розслідування проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода".

Розслідувачі вивчили супутникові фото Керченського аеродрому, зроблені в період з 14 грудня 2024 року по 5 червня 2025 року. Вони помітили, як з місяця в місяць росіяни щось будували. Поступово з'явилось чотири нові об'єкти: фортифікації, маскування, ангари, криті майданчики. На схемі позначено, що ідеться про оновлення позицій ППО (прямокутний майданчик зліва), нові фортифікаційні споруди (по центру, вертикальна лінія), нові ангари, в яких може відбуватись комплектація БпЛА (дві світлі плями по центру біля дороги), ще один ангар площею 9 на 13 м (пляма внизу справа).

Аеропорт "Керч" - яку модернізацію провела РФ з 2024 року Фото: Схеми

Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив журналістам, що аеродром "Керч", ймовірно, перетворили на базу для складання та пуску безпілотників. При цьому він звернув увагу на майданчик 9 на 12 метрів з маскувальними спорудами. На думку авіаексперта, тут цілком можуть поміститись засоби протиповітряної оборони ЗРК "Панцир-С1" та "Тор-М2". Крім того, там же може відбуватись комплектація БпЛА для ударів по Україні, ховатись інша техніка. Ще одна цікава точка — це майданчик зліва, оточений "характерним насипом": він підходить для засобів ППО. Тим часом злітна смуга не перероблялась, але її довжини цілком достатньо для пуску безпілотників, уточнив він.

"На супутниковому знімку помітно ділянку з характерним насипом – це ймовірне місце для розміщення ППО", — сказав Храпчинський "Схемам".

Зі слів авіаексперта, ЗС РФ потрібні нові місця для пусків БпЛА. Завдяки новій точці в Криму росіяни розосередять групи, які програмують та готують ударні дрони, і таким чином зможуть посилити удари по Україні.

"Логіка полягає в розподілі та підготовці декількох груп, які програмують і запускають ці БПЛА. Виключно для збільшення [вогневих] можливостей", — пояснив авіаексперт.

Журналісти опублікували документ, який підтвердив, що цивільний аеропорт став військовим об'єктом. "Схеми", а також проєкт Delfi з Литви, відшукали інформацію у державному реєстрі майна. У реєстрі вказано, що аеропорт перейшов на баланс Міноборони РФ.

Аеропорт "Керч" - документ з державого реєстру нерухомості РФ Фото: Схеми

Аеропорт "Керч" — деталі

Аеродром Керч розташований на північний схід від міста Керч на окупованому Кримському півострові. Площа — близько 320 га. За 8 км — незаконно збудований Кримський міст, який росіяни намагаються захистити від ударів української зброї. На північний захід — військовий аеродром біля села Багерове. Керченський аеродром не працював з 2008 року і має зруйновану злітну смугу. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 260 км (по прямій).

Аеропорт "Керч" - яка відстань до підконтрольної Україні території Фото: DeepState

Зазначимо, 2 травня бійці загону ГУР МОУ "Примари" показали кадри знищення засобів ППО РФ в окупованому Криму. На відео — влучання по КАМАЗу та двох радіолокаційних станціях (СТ-68 та "Каста-2Е2").

Нагадуємо, 17 травня відбулась атака українських безпілотників по складу боєприпасів ЗС РФ біля населеного пункту Перевальне на Кримському півострові.