"Панцири", "Торы", ангары: РФ переделала аэропорт "Керчь" на место пуска БпЛА, — "Схемы" (фото)

Начиная с 2024 года российские власти модернизировали неработающий аэропорт "Керчь", расположенный неподалеку от Крымского моста. На территории аэродрома спутники заметили ангары, в которых могут складывать и хранить дроны для ударов по Украине, выяснили расследователи.

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Спутник фиксировал ситуацию на аэродроме "Керчь" с декабря 2024 года по июнь 2025 года. Фото показали, как менялась местность и как РФ строила фортификации и ангары, говорится в расследовании проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода".

Расследователи изучили спутниковые фото Керченского аэродрома, сделанные в период с 14 декабря 2024 года по 5 июня 2025 года. Они заметили, как из месяца в месяц россияне что-то строили. Постепенно появилось четыре новых объекта: фортификации, маскировка, ангары, крытые площадки. На схеме обозначено, что речь идет об обновлении позиций ПВО (прямоугольная площадка слева), новые фортификационные сооружения (по центру, вертикальная линия), новые ангары, в которых может происходить комплектация БпЛА (два светлых пятна по центру у дороги), еще один ангар площадью 9 на 13 м (пятно внизу справа).

Аэропорт "Керчь" — какую модернизацию провела РФ с 2024 года Фото: Схемы

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил журналистам, что аэродром "Керчь", вероятно, превратили в базу для сборки и пуска беспилотников. При этом он обратил внимание на площадку 9 на 12 метров с маскировочными сооружениями. По мнению авиаэксперта, здесь вполне могут поместиться средства противовоздушной обороны ЗРК "Панцирь-С1" и "Тор-М2". Кроме того, там же может происходить комплектация БпЛА для ударов по Украине, прятаться другая техника. Еще одна интересная точка — это площадка слева, окруженная "характерной насыпью": она подходит для средств ПВО. Между тем взлетная полоса не переделывалась, но ее длины вполне достаточно для пуска беспилотников, уточнил он.

"На спутниковом снимке заметен участок с характерной насыпью — это вероятное место для размещения ПВО", — сказал Храпчинский "Схемам".

По словам авиаэксперта, ВС РФ нужны новые места для пусков БпЛА. Благодаря новой точке в Крыму россияне рассредоточат группы, которые программируют и готовят ударные дроны, и таким образом смогут усилить удары по Украине.

"Логика заключается в распределении и подготовке нескольких групп, которые программируют и запускают эти БПЛА. Исключительно для увеличения [огневых] возможностей", — пояснил авиаэксперт.

Журналисты опубликовали документ, который подтвердил, что гражданский аэропорт стал военным объектом. "Схемы", а также проект Delfi из Литвы, отыскали информацию в государственном реестре имущества. В реестре указано, что аэропорт перешел на баланс Минобороны РФ.

Аэропорт "Керчь" — документ из государственного реестра недвижимости РФ Фото: Схемы

Аэропорт "Керчь" — детали

Аэродром Керчь расположен к северо-востоку от города Керчь на оккупированном Крымском полуострове. Площадь — около 320 га. В 8 км — незаконно построенный Крымский мост, который россияне пытаются защитить от ударов украинского оружия. К северо-западу — военный аэродром возле села Багерово. Керченский аэродром не работал с 2008 года и имеет разрушенную взлетную полосу. Расстояние до подконтрольной Украине территории — около 260 км (по прямой).

Аэропорт "Керчь" — какое расстояние до подконтрольной Украине территории Фото: DeepState

Отметим, 2 мая бойцы отряда ГУР МОУ "Призраки" показали кадры уничтожения средств ПВО РФ в оккупированном Крыму. На видео — попадание по КАМАЗу и двум радиолокационным станциям (СТ-68 и "Каста-2Е2").

Напоминаем, 17 мая состоялась атака украинских беспилотников по складу боеприпасов ВС РФ возле населенного пункта Перевальное на Крымском полуострове.