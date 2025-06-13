Дрони атакували Крим: у різних частинах півострова лунали вибухи, що відомо

У ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи у різних частинах півострова, а місцеві мешканці чули, як у небі літали ударні безпілотники.

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Зокрема, під атакою дронів опинився Сімферополь, який був атакований близько третьої ночі, повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих мешканців, там було чути численні вибухи та проліт безпілотників.

Водночас вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Крім того, кримські пабліки зазначали, що дрони нібито долетіли до аеродромів, які розташовані на території півострова.

"Попередньо, добрі дрони відвідали аеродроми "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське". Результати поки що невідомі", — йдеться у повідомленні.

Згодом з'явилась інформація, що із Сімферополя в південному напрямку видно стовп диму.

Стовп диму, який було видно в Криму Фото: Крымский ветер

"Там газова електростанція, далі Перевальне. На хмару не дуже схоже", — пише "Кримський вітер, зазначаючи, що підписники також повідомляли гуркіт, який доносився з Перевального, де у травні вже були підірвані склади з боєприпасами.

Нагадаємо, 12 червня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що РФ переробила аеропорт "Керч" на місце запуску ударних БпЛА.

17 травня СБУ атакували склад боєприпасів росіян в Криму.