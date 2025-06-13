Дроны атаковали Крым: в разных частях полуострова раздавались взрывы, что известно

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в разных частях полуострова, а местные жители слышали, как в небе летали ударные беспилотники.

Related video

В частности, под атакой дронов оказался Симферополь, который был атакован около трех ночи, сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.

В то же время взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Кроме того, крымские паблики отмечали, что дроны якобы долетели до аэродромов, которые расположены на территории полуострова.

"Предварительно, добрые дроны посетили аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Результаты пока неизвестны", — говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация, что из Симферополя в южном направлении виден столб дыма.

Столб дыма, который был виден в Крыму Фото: Крымский ветер

"Там газовая электростанция, дальше Перевальное. На облако не очень похоже", — пишет "Крымский ветер, отмечая, что подписчики также сообщали грохот, который доносился из Перевального, где в мае уже были взорваны склады с боеприпасами.

Напомним, 12 июня журналисты проекта "Схемы" сообщили, что РФ переделала аэропорт "Керчь" на место запуска ударных БпЛА.

17 мая СБУ атаковали склад боеприпасов россиян в Крыму.