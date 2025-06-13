Вночі Крим атакували десятки дронів: стали відомі ймовірні цілі атаки (фото)

Вночі на 13 червня Крим атакували невідомі безпілотники, вибухи гриміли у багатьох районах. Місцеві чули "якийсь гуркіт" та бачили підозрілий стовп диму.

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За попередніми даними, БпЛА могли "відвідати" низку аеродромів — "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Однак, як зауважили у Telegram-каналі "Крымский ветер", результати атаки поки невідомі.

Також вибухи прогриміли у Перевальному, де раніше вже були уражені склади боєкомплектів. Там базуються 126-га бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ і ворожий 8-й артилерійський полк. Пізніше очевидець повідомив, що з Перевального чутно "якийсь гуркіт", що може свідчити про детонацію БК.

Із Сімферополя в південному напрямку було видно стовп диму. У соцмережах пояснили, що там розміщена газова електростанція.

Стовп диму, який бачили жителі Криму Фото: Крымский ветер

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в районі Сімферополя попередньо був уражений польовий табір російських окупантів.

У Міноборони РФ лише заявили, що вночі на 13 червня російськими силами ППО були перехоплені й знищені над Кримом 70 БпЛА.

На момент публікації матеріалу українське командування не коментувало вибухи у Криму та ймовірне ураження російських об’єктів.

Нагадаємо, мешканці Криму вночі на 13 червня чули численні вибухи та проліт БпЛА. Гриміло, зокрема, в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

12 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по заводу "Резоніт" у Московській області РФ. Об’єкт ворожого ВПК уразили підрозділи Сил безпілотних систем.