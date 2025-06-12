Виробляє плати для ВПК Росії: удар по заводу "Резоніт" у Підмосков'ї підтвердили в Генштабі

Вибухи в Московській області під час атаки по Росії в ніч на 12 червня лунали на території Технопарку "Резоніт" в Зубово. Українське командування підтвердило, що об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ уразили підрозділи Сил безпілотних систем.

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Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України вранці 12 червня.

В Генштабі розповіли, що підрозділи СБС ЗСУ з іншими складниками Сил оборони здійснили удар по заводу "Резоніт" у РФ для зниження спроможності противника виготовляти високотехнологічне озброєння та техніку. За даними Генштабу, це підприємство є важливим об'єктом ворожого ВПК. Він серійно виробляє друковані плати та електроніку, а також здійснює їхній монтаж.

"Результати вогневого ураження уточнюються", — зазначили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Вибухи в Московській області: деталі

В ніч на 12 червня вибухи в Московській області прогриміли після повідомлень про атаку ударних безпілотників. OSINT-аналітики повідомляли, що БПЛА атакували підприємство "Резоніт" у підмосковному Зубово. Цей завод позиціює себе як один із лідерів на ринку друкованих плат в Росії. Його продукція використовується зокрема в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Нагадаємо, 11 червня Генштаб підтвердив удар по пороховому заводу в Тамбові та по аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області Росії. Повідомлялося, що ФКП "Тамбовский пороховой завод" є одним із ключових дл ВПК РФ і виробляє порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем і колоксилін для створення вибухових речовин.

9 червня Генштаб підтвердив удар по заводу у Чебоксарах АТ "ВНИИР-Прогресс", що забезпечує виробництво антен для "Шахедів", модулі планування і корекції для КАБів та інше високоточне озброєння.