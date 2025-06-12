Производит платы для ВПК России: удар по заводу "Резонит" в Подмосковье подтвердили в Генштабе

Взрывы в Московской области во время атаки по России в ночь на 12 июня раздавались на территории Технопарка "Резонит" в Зубово. Украинское командование подтвердило, что объект военно-промышленного комплекса РФ поразили подразделения Сил беспилотных систем.

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Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 12 июня.

В Генштабе рассказали, что подразделения СБС ВСУ с другими составляющими Сил обороны осуществили удар по заводу "Резонит" в РФ для снижения способности противника производить высокотехнологичное вооружение и технику. По данным Генштаба, это предприятие является важным объектом вражеского ВПК. Он серийно производит печатные платы и электронику, а также осуществляет их монтаж.

"Результаты огневого поражения уточняются", — отметили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Взрывы в Московской области: детали

В ночь на 12 июня взрывы в Московской области прогремели после сообщений об атаке ударных беспилотников. OSINT-аналитики сообщали, что БПЛА атаковали предприятие "Резонит" в подмосковном Зубово. Этот завод позиционирует себя как один из лидеров на рынке печатных плат в России. Его продукция используется в том числе в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Напомним, 11 июня Генштаб подтвердил удар по пороховому заводу в Тамбове и по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области России. Сообщалось, что ФКП "Тамбовский пороховой завод" является одним из ключевых для ВПК РФ и производит порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем и колоксилин для создания взрывчатых веществ.

9 июня Генштаб подтвердил удар по заводу в Чебоксарах АО "ВНИИР-Прогресс", обеспечивающему производство антенн для "Шахедов", модули планирования и коррекции для КАБов и другое высокоточное вооружение.