Ночью Крым атаковали десятки дронов: стали известны вероятные цели атаки (фото)

Ночью на 13 июня Крым атаковали неизвестные беспилотники, взрывы гремели во многих районах. Местные слышали "какой-то грохот" и видели подозрительный столб дыма.

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По предварительным данным, БПЛА могли "посетить" ряд аэродромов — "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Однако, как отметили в Telegram-канале "Крымский ветер", результаты атаки пока неизвестны.

Также взрывы прогремели в Перевальном, где ранее уже были поражены склады боекомплектов. Там базируются 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота РФ и вражеский 8-й артиллерийский полк. Позже очевидец сообщил, что из Перевального слышен "какой-то грохот", что может свидетельствовать о детонации БК.

Из Симферополя в южном направлении был виден столб дыма. В соцсетях объяснили, что там размещена газовая электростанция.

Столб дыма, который видели жители Крыма Фото: Крымский ветер

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в районе Симферополя предварительно был поражен полевой лагерь российских оккупантов.

В Минобороны РФ лишь заявили, что ночью на 13 июня российскими силами ПВО были перехвачены и уничтожены над Крымом 70 БПЛА.

На момент публикации материала украинское командование не комментировало взрывы в Крыму и вероятное поражение российских объектов.

Напомним, жители Крыма в ночь на 13 июня слышали многочисленные взрывы и пролет БПЛА. Гремело, в частности, в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

12 июня Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по заводу "Резонит" в Московской области РФ. Объект вражеского ВПК поразили подразделения Сил беспилотных систем.