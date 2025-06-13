Техніка ЗС РФ практично покинула Часів Яр: яку тактику застосовують росіяни (карта)

У районі Часового Яру зберігається висока інтенсивність бойових дій. Російські війська продовжують спроби штурмувати в міській забудові, проте військова техніка противника на вулицях міста практично не з'являється.

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"Міські бої тривають весь рік. І це не означає, що окупанти залишили спроби населений пункт — навпаки. Часів Яр залишається пріоритетною метою для них. Ми тримаємо оборону, стримуємо їх", — заявив пресофіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, з обох сторін активно застосовується велика кількість FPV-дронів, включно з модифікаціями із застосуванням оптоволоконного зв'язку. Такі дрони значно складніше виявити та вивести з ладу засобами радіоелектронної боротьби, що ускладнює роботу підрозділів, які обороняються.

Також пресофіцер зазначив, що техніка на вулицях міста практично не з'являється з жодної зі сторін.

"Такі дрони використовуються для ураження техніки, хоча сама техніка в місті зараз майже не з'являється — ні наша, ні ворожа. Але потреба в засобах радіоелектронної боротьби залишається критичною", — додав Петрасюк.

Ситуація в Часовому яру

Нагадаємо, остання інформація про зміну обстановки в Часовому Яру надійшла 3 червня. За інформацією аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля самого міста і в бік села Маркове.

Однак згідно зі свіжими картографічними даними, лінія бойового зіткнення в місті за цей час практично не змінилася — більша частина району Новопівнічний залишається під контролем Сил оборони України.

Карта бойових дій. Часів Яр 12 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Наприкінці травня Петричак повідомив про підвищення активності російських безпілотників на оптоволокні в районі Часового Яру. За його словами, окупанти на цій ділянці фронту наростили використання дронів типу "Крило" і квадрокоптерного типу.