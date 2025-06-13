Техника ВС РФ практически покинула Часов Яр: какую тактику применяют россияне (карта)

В районе Часового Яра сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска продолжают попытки штурмовать в городской застройке, однако военная техника противника на улицах города практически не появляется.

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«Городские бои продолжаются весь год. И это не значит, что оккупанты оставили попытки населенный пункт — наоборот. Часов Яр остается приоритетной целью для них. Мы держим оборону, сдерживаем их», — заявил пресс-офицер 24-й ОМБр Олег Петрасюк в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, с обеих сторон активно применяется большое количество FPV-дронов, включая модификации с применением оптоволоконной связи. Такие дроны значительно сложнее обнаружить и вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, что усложняет работу обороняющихся подразделений.

Также пресс-офицер отметил, что техника на улицах города практически не появляется ни с одной из сторон.

"Такие дроны используются для поражения техники, хотя сама техника в городе сейчас почти не появляется — ни наша, ни вражеская. Но потребность в средствах радиоэлектронной борьбы остается критической", — добавил Петрасюк.

Ситуация в Часовом яре

Напомним, последняя информация об изменении обстановки в Часовом Яре поступила 3 июня. По информации аналитиков DeepState россияне продвинулись возле самого города и в сторону села Марково.

Однако согласно свежим картографическим данным, линия боевого соприкосновения в городе за это время практически не изменилась — большая часть района Новосеверный остается под контролем Сил обороны Украины.

Карта боевых действий. Часов Яр 12 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

В конце мая Петричак сообщил о повышении активности российских беспилотников на оптоволокне в районе Часового Яра. По его словам, оккупанты на этом участке фронта нарастили использование дронов типа "Крыло" и квадрокоптерного типа.