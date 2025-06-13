Російські ПКС втратили штурмовик Су-25: деталі інциденту (відео)

13 червня російські Повітряно-космічні сили втратили ще один штурмовик Су-25 унаслідок авіаційного інциденту. За попередньою інформацією, літак не було втрачено внаслідок вогневого впливу, а льотчик начебто встиг катапультуватися і перебуває в безпеці.

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Подробиць події, включно з причинами аварії та місцем падіння, офіційно не розкривають, проте російський канал Aviahub підтвердив факт втрати Су-25.

Коментуючи інцидент, оглядачі "Мілітарного" зазначили, що проблеми з експлуатацією російських Су-25 набули системного характеру на тлі зростаючої інтенсивності застосування штурмової авіації у війні проти України. Середній вік цих машин становить близько 40 років, що призводить до частих аварій і небойових втрат.

Так, у березні 2025 року аналогічний інцидент стався в Приморському краї під час навчального польоту: у штурмовика відмовили обидва двигуни. У 2023 році через технічні несправності було втрачено ще два Су-25 — один упав в Азовське море під час бойового вильоту, другий — у Білгородській області. Обидва пілоти загинули. У вересні 2022 року штурмовик розбився одразу після зльоту через відмову системи управління.

Крім того, частина втрачених машин пов'язана з недостатньою координацією між авіацією РФ і власними засобами ППО. У низці випадків російські зенітні підрозділи самі відкривали вогонь по своїх літаках. Наприклад, у грудні 2023 року командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що Су-25 було знищено російською ППО.

Крім того, зафіксовано втрати Су-25 унаслідок зіткнень із безпілотниками та лініями електропередач, що пов'язано з характерною для цих штурмовиків тактикою польотів на надмалих висотах. У таких умовах літаки часто виходять за межі зон виявлення як української, так і російської протиповітряної оборони, проте виявляються вразливими до інших видів загроз.

Раніше повідомлялося, що Росія активно модернізує літак Су-25 до рівня М3. Штурмовик Су-25М3 отримає нові системи авіоніки, поліпшену навігацію і бойову електроніку, а також сучасні системи озброєння.