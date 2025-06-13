Российские ВКС потеряли штурмовик Су-25: детали инцидента (видео)

13 июня российские Воздушно-космические силы потеряли еще один штурмовик Су-25 в результате авиационного инцидента. По предварительной информации, самолет не был потерян в результате огневого воздействия, а летчик якобы успел катапультироваться и находится в безопасности.

Related video

Подробности происшествия, включая причины аварии и место падения, официально не раскрываются, однако российский канал Aviahub подтвердил факт потери Су-25.

Комментируя инцидент обозреватели "Милитарного" отметили, что проблемы с эксплуатацией российских Су-25 приобрели системный характер на фоне возрастающей интенсивности применения штурмовой авиации в войне против Украині. Средний возраст данных машин составляет порядка 40 лет, что приводит к частым авариям и небоевым потерям.

Так, в марте 2025 года аналогичный инцидент произошел в Приморском крае во время учебного полета: у штурмовика отказали оба двигателя. В 2023 году из-за технических неисправностей были потеряны еще два Су-25 — один упал в Азовское море во время боевого вылета, второй — в Белгородской области. Оба пилота погибли. В сентябре 2022 года штурмовик разбился сразу после взлета из-за отказа системы управления.

Кроме того, часть потерянных машин связана с недостаточной координацией между авиацией РФ и собственными средствами ПВО. В ряде случаев российские зенитные подразделения сами открывали огонь по своим самолетам. Например, в декабре 2023 года командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что Су-25 был уничтожен российской ПВО.

Кроме того, зафиксированы потери Су-25 в результате столкновений с беспилотниками и линиями электропередач, что связано с характерной для этих штурмовиков тактикой полетов на сверхмалых высотах. В таких условиях самолеты часто выходят за пределы зон обнаружения как украинской, так и российской противовоздушной обороны, однако оказываются уязвимыми к другим видам угроз.

Ранее сообщалось, что Россия активно модернизирует самолет Су-25 до уровня М3. Штурмовик Су-25М3 получит новые системы авионики, улучшенную навигацию и боевую электронику, а также современные системы вооружения.