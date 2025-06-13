На Донеччині російський Су-25 збив свого напарника некерованими ракетами, — соцмережі (відео)

Попередньо, ЗС РФ втратили свій бойовий літак внаслідок "дружнього вогню" під окупованим Соледаром на Донеччині. Раніше повідомлялось про втрату ворогом штурмовика, але без подробиць.

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Вранці п'ятниці, 13 червня 2025 року, в мережі почала поширюватися інформація про втрату Росією чергового свого літака. В соцмережі навіть з'явилось відео, згодом інформацію про збитий одномісний штурмовик підтвердили російські пабліки, зокрема російський пропагандист і блогер Ілля Туманов, відомий під ніком Fighterbomber у Telegram.

Російський Су-25 збив російський же Су-25

На кадрах видно, як два російські літаки заходять на ціль. А при виконанні віражу задній Су-25 відкрив вогонь по літаку, який знаходився попереду.

В результаті російський літак вибухнув в повітрі і впав, а пілот – катапультувався. При цьому чути, як чоловік російською мовою кричить, що це був "наш літак".

Туманов написав, що "причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені".

"Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія. Шит хеппенс", — повідомив російський блогер. При цьому інші блогери-російські пропагандисти пишуть, що нібито сталось "перевантаження крила" і один росіянин іншого не збивав.

Що відомо про Су-25

Су-25 – це радянський штурмовик, розроблений для підтримки сухопутних військ ще наприкінці 1960-х, на озброєння був прийнятий в 1981 році. Активно застосовувався в Афганістані, Чечні та інших конфліктах. Попри вік конструкції, залишається в арсеналі ВКС РФ, хоча морально та технічно давно застарів.

Су-25 Фото: Відкриті джерела

Бойовий радіус борту становить до 375 км. Він може нести до 4 тонн різних ракет та бомб. Вартість літака цієї моделі становить близько 15 мільйона доларів.

Нагадаємо, у березні ще один штурмовик Су-25 впав у Приморському краї РФ. Попередньо, в нього відмовили обидва двигуни.

Раніше повідомлялося, що Росія активно модернізує літак Су-25 до рівня М3. Штурмовик Су-25М3 отримає нові системи авіоніки, поліпшену навігацію і бойову електроніку, а також сучасні системи озброєння.