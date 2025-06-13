На Донеччині російський Су-25 збив свого напарника некерованими ракетами, — соцмережі (відео)
Попередньо, ЗС РФ втратили свій бойовий літак внаслідок "дружнього вогню" під окупованим Соледаром на Донеччині. Раніше повідомлялось про втрату ворогом штурмовика, але без подробиць.
Вранці п'ятниці, 13 червня 2025 року, в мережі почала поширюватися інформація про втрату Росією чергового свого літака. В соцмережі навіть з'явилось відео, згодом інформацію про збитий одномісний штурмовик підтвердили російські пабліки, зокрема російський пропагандист і блогер Ілля Туманов, відомий під ніком Fighterbomber у Telegram.
На кадрах видно, як два російські літаки заходять на ціль. А при виконанні віражу задній Су-25 відкрив вогонь по літаку, який знаходився попереду.
В результаті російський літак вибухнув в повітрі і впав, а пілот – катапультувався. При цьому чути, як чоловік російською мовою кричить, що це був "наш літак".
Туманов написав, що "причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені".
"Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія. Шит хеппенс", — повідомив російський блогер. При цьому інші блогери-російські пропагандисти пишуть, що нібито сталось "перевантаження крила" і один росіянин іншого не збивав.
Що відомо про Су-25
Су-25 – це радянський штурмовик, розроблений для підтримки сухопутних військ ще наприкінці 1960-х, на озброєння був прийнятий в 1981 році. Активно застосовувався в Афганістані, Чечні та інших конфліктах. Попри вік конструкції, залишається в арсеналі ВКС РФ, хоча морально та технічно давно застарів.
Бойовий радіус борту становить до 375 км. Він може нести до 4 тонн різних ракет та бомб. Вартість літака цієї моделі становить близько 15 мільйона доларів.
Нагадаємо, у березні ще один штурмовик Су-25 впав у Приморському краї РФ. Попередньо, в нього відмовили обидва двигуни.
Раніше повідомлялося, що Росія активно модернізує літак Су-25 до рівня М3. Штурмовик Су-25М3 отримає нові системи авіоніки, поліпшену навігацію і бойову електроніку, а також сучасні системи озброєння.