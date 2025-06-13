В Донецкой области российский Су-25 сбил своего напарника неуправляемыми ракетами, — соцсети (видео)

Предварительно, ВС РФ потеряли свой боевой самолет в результате "дружественного огня" под оккупированным Соледаром в Донецкой области. Ранее сообщалось о потере врагом штурмовика, но без подробностей.

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Утром пятницы, 13 июня 2025 года, в сети начала распространяться информация о потере Россией очередного своего самолета. В соцсети даже появилось видео, впоследствии информацию о сбитом одноместном штурмовике подтвердили российские паблики, в частности российский пропагандист и блогер Илья Туманов, известный под ником Fighterbomber в Telegram.

Российский Су-25 сбил российский же Су-25

На кадрах видно, как два российских самолета заходят на цель. А при выполнении виража задний Су-25 открыл огонь по самолету, который находился впереди.

В результате российский самолет взорвался в воздухе и упал, а пилот — катапультировался. При этом слышно, как мужчина на русском языке кричит, что это был "наш самолет".

Туманов написал, что "причины крушения Су-25, можно сказать, установлены".

"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия. Шит хеппенс", — сообщил российский блогер. При этом другие блогеры-российские пропагандисты пишут, что якобы произошла "перегрузка крыла" и один россиянин другого не сбивал.

Что известно о Су-25

Су-25 — это советский штурмовик, разработанный для поддержки сухопутных войск еще в конце 1960-х, на вооружение был принят в 1981 году. Активно применялся в Афганистане, Чечне и других конфликтах. Несмотря на возраст конструкции, остается в арсенале ВКС РФ, хотя морально и технически давно устарел.

Су-25 Фото: Открытые источники

Боевой радиус борта составляет до 375 км. Он может нести до 4 тонн различных ракет и бомб. Стоимость самолета этой модели составляет около 15 миллионов долларов.

Напомним, в марте еще один штурмовик Су-25 упал в Приморском крае РФ. Предварительно, у него отказали оба двигателя.

Ранее сообщалось, что Россия активно модернизирует самолет Су-25 до уровня М3. Штурмовик Су-25М3 получит новые системы авионики, улучшенную навигацию и боевую электронику, а также современные системы вооружения.