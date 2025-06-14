"Вантажівки під'їжати не можуть": експерт розповів, куди РФ сховала авіацію після "Павутини"

ЗС РФ перемістили літаки стратегічної авіації на Чукотку у райони, де немає доріг та куди не можуть дістатись вантажівки, наповнені ударними безпілотниками.

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Крім того, для винищувачів та бомбардувальників росіяни почали будувати спеціальні укриття, які б могли захистити літаки від атаки дронів, розповів в інтерв'ю "Фабриці новин" авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Вони почали будувати укриття для тактичної авіації — винищувачів і бомбардувальників тому, що ми їх зараз загнали так, що вони ніде не можуть бути в безпеці", — зазначив Криволап.

Він уточнив, раніше російська авіація літала на відстань 100-150 км до лінії бойового зіткнення, потім перемістилися на відстань 300 км, а тепер сунуться ще далі. Зокрема ескадрилья Су-34, приписана до "Енгельса", не знає куди їй діватися попри те, що авіабаза розташована на відстані 650 км від українського кордону.

Водночас, за словами експерта, росіяни не можуть поставити під укриття стратегічну авіацію через домовленість з американцями по договору про ядерні озброєння.

"Обидві сторони — хоч і вийшли з цих всіх домовленостей — показують всі переміщення стратегічної авіації. Тому закривати Ту-160, Ту- 95 і навіть Ту-22 вони не будуть, бо це буде серйозне підвищення рівня небезпеки стосовно використання ядерної тріади", — пояснив Криволап.

Він також підкреслив, що росіяни загнали літаки на віддалену авіабазу Анадир на Чукотці.

"Це тому, що там доріг нема і там наші вантажівки під’їжджати не можуть", — наголосив Криволап.

Нагадаємо, фахівці порталу Defense Express заявили, що РФ приховує масштаби втрат від удару по авіабазах.

Фокус також писав про те, що Василь Малюк розповів про деталі удару по авіабазах РФ та показав фури, з яких стартували дрони з вибухівкою.