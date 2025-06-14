"Грузовики подъезжать не могут": эксперт рассказал, куда РФ спрятала авиацию после "Паутины"

ВС РФ переместили самолеты стратегической авиации на Чукотку в районы, где нет дорог и куда не могут добраться грузовики, наполненные ударными беспилотниками.

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Кроме того, для истребителей и бомбардировщиков россияне начали строить специальные укрытия, которые могли бы защитить самолеты от атаки дронов, рассказал в интервью "Фабрике новостей" авиационный эксперт Константин Криволап.

"Они начали строить укрытия для тактической авиации — истребителей и бомбардировщиков потому, что мы их сейчас загнали так, что они нигде не могут быть в безопасности", — отметил Криволап.

Он уточнил, ранее российская авиация летала на расстояние 100-150 км до линии боевого соприкосновения, затем переместились на расстояние 300 км, а теперь сунутся еще дальше. В частности эскадрилья Су-34, приписанная к "Энгельсу", не знает куда ей деваться несмотря на то, что авиабаза расположена на расстоянии 650 км от украинской границы.

В то же время, по словам эксперта, россияне не могут поставить под укрытие стратегическую авиацию из-за договоренности с американцами по договору о ядерных вооружениях.

"Обе стороны — хоть и вышли из этих всех договоренностей — показывают все перемещения стратегической авиации. Поэтому закрывать Ту-160, Ту-95 и даже Ту-22 они не будут, потому что это будет серьезное повышение уровня опасности по использованию ядерной триады", — пояснил Криволап.

Он также подчеркнул, что россияне загнали самолеты на отдаленную авиабазу Анадырь на Чукотке.

"Это потому, что там дорог нет и там наши грузовики подъезжать не могут", — подчеркнул Криволап.

Напомним, специалисты портала Defense Express заявили, что РФ скрывает масштабы потерь от удара по авиабазам.

Фокус также писал о том, что Василий Малюк рассказал о деталях удара по авиабазам РФ и показал фуры, с которых стартовали дроны со взрывчаткой.